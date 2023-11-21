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Машина врезалась в толпу сторонников избранного президента Либерии

Liberian Observer: двое погибли при наезде авто на сторонников президента Либерии
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Фото: liberianobserver.com
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Два человека погибли и около 20 пострадали в результате наезда в столице Либерии автомобиля на толпу людей, праздновавших победу Джозефа Боакая на выборах президента страны. Об этом 21 ноября сообщила газета Liberian Observer.

Автомобиль на высокой скорости врезался в толпу накануне вечером перед штаб-квартирой партии «Единство». Пострадавших доставили в том числе в Медицинский центр имени Джона Кеннеди в Синкоре. Двое скончались от полученных травм, трое находятся в реанимации.

Большинство пациентов госпитализированы с переломами костей, черепа, повреждениями головного мозга, травмами грудной клетки.

По словам очевидцев, автомобиль въехал в толпу на высокой скорости, после этого остановился возле епископальной школы. Когда люди попытались задержать водителя, автомобиль продолжил движение, остановился в нескольких сотнях метров от места наезда, после чего машина была подожжена, а водитель скрылся с поджидавшим его мотоциклистом.

Подозреваемый в совершении атаки 31-летний Лоуренс Вильямс задержан.

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В апреле автомобилист въехал в толпу во французском департаменте Па-де-Кале, по меньшей мере 11 человек пострадали. По сведениям прокуратуры, 76-летний водитель потерял управление, перепутав педаль тормоза с педалью газа.

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