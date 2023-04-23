Во Франции более 10 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу

Автомобилист въехал в толпу во французском департаменте Па-де-Кале, по меньшей мере 11 человек пострадали. Об этом сообщает издание 20 Minutes 23 апреля.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 22 апреля на фестивале воздушных змеев в коммуне Берк. По сведениям прокуратуры, 76-летний водитель потерял управление, перепутав педаль тормоза с педалью газа.

«У ответчика отрицательный результат на алкоголь и наркотики, он получил легкие травмы», — цитирует издание прокурора.

В результате происшествия пострадали 11 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии, уточняет «Газета.Ru».

Ранее, 15 апреля, во французском Бордо автомобиль совершил наезд на толпу. В результате семь человек пострадали, двое попавших под машину были госпитализированы. По предварительным данным, водитель потерял управление.