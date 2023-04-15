Во французском Бордо из-за наезда автомобиля на толпу пострадали семь человек
На юго-западе Франции, в городе Бордо, автомобиль совершил наезд на толпу, семь человек пострадали, передает местная радиостанция France Bleu в субботу, 15 апреля.
На кадрах, появившихся в Сети, видно, как водитель резко сворачивает с дороги в сторону скопления людей. Затем он выворачивает обратно на проезжую часть и покидает место происшествия.
Инцидент произошел вечером 14 апреля. В результате двое попавших под машину были госпитализированы. Уточняется, что им по 18 лет.
По данным радиостанции, автомобилист потерял управление. На данный момент он и трое пассажиров арестованы.
Ранее в этот день в Санкт-Петербурге произошло ДТП на пешеходном переходе. Водитель сбила женщину в то время, как на светофоре горел запрещающий сигнал для пешеходов. Автомобиль двигался с небольшой скоростью. Пострадавшую почти сразу госпитализировали. При этом автомобилист скрылась с места происшествия — сейчас ее разыскивает полиция.