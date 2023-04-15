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В Петербурге женщина сбила пешехода и скрылась с места ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Санкт-Петербурге автомобиль Kia Rio сбил женщину. Об этом 15 апреля «Известиям» сообщили очевидцы аварии.

Отмечается, что ДТП произошло на пересечении проспекта Кима и Уральской улицы. Машина сбила женщину во время запрещающего сигнала светофора для пешеходов. Автомобиль двигался с небольшой скоростью. Пострадавшую практически сразу госпитализировали. Однако о ее состоянии пока ничего неизвестно.

Как сообщает 78.ru, за рулем находилась знакомая владельца автомобиля. Она скрылась с места аварии. В настоящий момент ее разыскивает полиция.

При этом на место ДТП прибил владелец Kia Rio. Сообщается, что его проверили на наличие алкоголя в крови и убедились в адекватности мужчины.

Ранее, 11 апреля, на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге водитель фуры допустил наезд на 73-летнего мужчину, который стоял у сломанного «ВАЗа». От полученных травм пенсионер скончался на месте.

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