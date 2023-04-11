Грузовик насмерть сбил владельца сломанного авто на Пулковском шоссе

В Санкт-Петербурге грузовик насмерть сбил автомобилиста, который вышел из сломанной машины на дорогу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла утром 11 апреля на Пулковском шоссе. Водитель фуры допустил наезд на 73-летнего мужчину, который стоял у сломанного «ВАЗа». От полученных травм пенсионер погиб на месте.

Как уточняет телеканал «78», в момент ДТП на водителе легковушки отсутствовал светоотражающий жилет.

По факту гибели человека организована проверка. Все обстоятельства устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

29 марта в Челябинске грузовик Mercedes-Benz сбил мужчину, который переходил дорогу. Пешеход скончался в карете скорой медпомощи по дороге в больницу.