Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о возможности скорого возвращения ряда заложников ХАМАС
Мир
Минобороны Японии сообщило о падении частей ракеты КНДР в море и океан
Мир
Песков назвал глупостью готовящиеся в ЕС ограничения против дипломатов из РФ
Мир
Лидеры БРИКС заявили о необходимости мирного разрешения кризиса на Ближнем Востоке
Общество
Путин отметил возможность молодежи России реализовывать свои планы
Мир
Президент Египта отверг принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа
Мир
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в возвращении россиян из Газы
Мир
Министр обороны ФРГ сообщил о предоставлении Украине пакета помощи на €1,3 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах о судьбе заложников в секторе Газа
Мир
Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе
Мир
На Украине заявили о взрывах в Одессе
Мир
Глава МИД Словакии предупредил Украину о долгом пути к членству в ЕС
Общество
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление контента

Путин заявил о заинтересованности РФ в работе по геологоразведке с Таджикистаном

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 21 ноября заявил о заинтересованности РФ в совместной работе с Таджикистаном по геологоразведке урана и лития.

«Видим хорошие перспективы в горнодобывающей отрасли. Российские компании заинтересованы в совместной с таджикистанскими партнерами геологоразведке и добыче урана, а также металлов редкоземельной группы, включая литий», — отметил глава РФ.

Российский лидер сообщил, что они условились с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном продолжить сотрудничество по вопросам безопасности, а также использовать в регионе 201-ю дислоцированную военную базу.

«Условились и далее углублять оборонное, военно-техническое и антитеррористическое, и антинаркотическое сотрудничество. В целом будем и далее предпринимать усилия по поддержанию мер и стабильности в Центрально-Азиатском регионе», — подчеркнул Путин.

В свою очередь, Рахмон заявил, что рассматривает свой визит в Россию как важный шаг к дальнейшему расширению двухстороннего партнерства.

«Нынешний визит мы рассматриваем в качестве важного шага на пути дальнейшего расширения стратегического партнерства и союзничества наших стран», — сказал он.

Жаркий прием: зачем Сергей Лавров посетил Таджикистан
Глава МИД РФ рассказал о негласных попытках Запада открыть новый антироссийский «фронт» в Центральной Азии

Путин и Рахмон провели встречу в Москве 21 ноября. Глава РФ отметил, что в преддверии саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске стороны обсудят вопросы безопасности, в том числе ситуацию в Афганистане.

Официальный визит Рахмона продлится 21 и 22 ноября. Пресс-служба таджикского лидера отмечала, что встречи планируется провести в узком и расширенном составах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023