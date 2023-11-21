Путин заявил о заинтересованности РФ в работе по геологоразведке с Таджикистаном
Президент России Владимир Путин 21 ноября заявил о заинтересованности РФ в совместной работе с Таджикистаном по геологоразведке урана и лития.
«Видим хорошие перспективы в горнодобывающей отрасли. Российские компании заинтересованы в совместной с таджикистанскими партнерами геологоразведке и добыче урана, а также металлов редкоземельной группы, включая литий», — отметил глава РФ.
Российский лидер сообщил, что они условились с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном продолжить сотрудничество по вопросам безопасности, а также использовать в регионе 201-ю дислоцированную военную базу.
«Условились и далее углублять оборонное, военно-техническое и антитеррористическое, и антинаркотическое сотрудничество. В целом будем и далее предпринимать усилия по поддержанию мер и стабильности в Центрально-Азиатском регионе», — подчеркнул Путин.
В свою очередь, Рахмон заявил, что рассматривает свой визит в Россию как важный шаг к дальнейшему расширению двухстороннего партнерства.
«Нынешний визит мы рассматриваем в качестве важного шага на пути дальнейшего расширения стратегического партнерства и союзничества наших стран», — сказал он.
Путин и Рахмон провели встречу в Москве 21 ноября. Глава РФ отметил, что в преддверии саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске стороны обсудят вопросы безопасности, в том числе ситуацию в Афганистане.
Официальный визит Рахмона продлится 21 и 22 ноября. Пресс-служба таджикского лидера отмечала, что встречи планируется провести в узком и расширенном составах.