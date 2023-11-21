Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести десантную операцию на херсонском направлении оказались безуспешными, силы специальных операций и части морской пехоты ВСУ несут колоссальные потери. Об этом 21 ноября сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Все попытки ВСУ провести десантную операцию на херсонском направлении не увенчались успехом. Благодаря <...> действиям наших военнослужащих части морской пехоты и сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери», — сказал он на коллегии МО РФ.

Кроме того, Шойгу подчеркнул, что потери украинских войск с начала месяца составили около 13,7 тыс. человек и порядка 1,8 тыс. единиц различного вооружения и техники.

Глава Минобороны также отметил, что группировки Вооруженных сил (ВС) РФ продолжают вести успешную активную оборону. По его словам, российским войскам удается постепенно улучшать свое положение, удерживая рубежи по всей линии боевого соприкосновения.

«Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях», — подытожил глава Минобороны.

Ранее, 13 ноября, издание The Economist со ссылкой на американские официальные лица сообщило, что, по оценке Вашингтона, потери ВСУ в ходе конфликта с Россией составляют 190 тыс. убитых и раненых. До этого, 30 октября, Шойгу оценил потери Украины в контрнаступлении с 4 июня в 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

Президент РФ Владимир Путин 16 октября заявил, что потери Киева в ходе контрнаступления составляют восемь к одному. Он подчеркнул, что украинская армия не достигла каких-либо результатов, а лишь понесла огромные потери. В начале сентября депутат Европейского парламента (ЕП) от Ирландии Клэр Дейли раскрыла точное число потерь в ходе конфликта с Украиной. По ее словам, Киев потерял более 500 тыс. человек.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.