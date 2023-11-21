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Шойгу заявил о 50 походах кораблей РФ для сдерживания НАТО в 2023 году

Шойгу: корабли РФ совершили более 50 походов для сдерживания НАТО в 2023 году
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Дмитрий Харичков
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Российские корабли совершили более 50 походов для сдерживания военно-морских сил НАТО в Мировом океане в 2023 году, заявил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.

«В 2023 году совершено более 50 походов, пройдено свыше 200 тыс. морских миль. В ходе учения «Финвал – 2023» отработано применение разнородных сил Тихоокеанского флота для защиты акватории Северного морского пути», — сказал глава российского оборонного ведомства.

Военно-морской флот (ВМФ) России продолжил практику патрулирования оперативно важных районов Мирового океана совместно с кораблями иностранных государств.

«В апреле прошло совместное патрулирование с иранскими военно-морскими силами, а в период с июля по август — с военно-морскими силами Китая. Отработаны элементы маневрирования, управления и взаимодействия», — сказал Шойгу.

Также корабли выполнили комплекс мероприятий стратегического сдерживания в Балтийском и Северном морях «Океанский щит – 2023».

«Отработаны задачи по обнаружению и слежению за кораблями условного противника, осуществлены практические ракетные и артиллерийские стрельбы», — сказал он.

Также Шойгу отметил, что число носителей высокоточного оружия большой дальности в ВМФ России к концу года превысит 40 единиц. В частности, подводные силы в этом году пополнят сразу тремя современными многоцелевыми лодками с ракетными комплексами «Калибр».

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Ранее, 15 сентября, на совещании в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) России Шойгу заявил, что до конца 2023 года ВМФ РФ получит 12 надводный и подводных кораблей. В их числе фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III» и атомный подводный крейсер «Красноярск».

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