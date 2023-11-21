Стоматолог предупредила о последствиях для здоровья из-за невылеченных зубов

Стоматолог медицинского центра «Столица» Светлана Трифонова предупредила, что невылеченные зубы могут провоцировать проблемы с другими органами.

В беседе с агентством runews24.ru во вторник, 21 ноября, специалист указала на то, что зубы оказывают огромное влияние на состояние организма, а проблемы в полости рта могут являться предвестниками серьезных заболеваний.

По словам стоматолога, кариозные зубы у людей провоцируют снижение иммунитета, у пациентов с такими проблемами он находится в сниженном, подавленном состоянии постоянно. Связано это с тем, что организм постоянно отправляет иммунные клетки на борьбу с кариесом и заранее проигрывает ее, если человек не идет решать проблемы с зубами.

Кроме этого, отметила Трифонова, если у человека невылеченные зубы, он будет чаще болеть простудными заболеваниями, поскольку такие зубы — постоянный источник инфекции.

«Например, при наличии у ребенка аденоидов, лор-врач обязательно спрашивает заключение от стоматолога, чтобы понять, в каком состоянии находятся зубы у ребенка», — пояснила специалист.

Она добавила, что не случайно при любой плановой госпитализации требуется справка от стоматолога, поскольку в полости рта активное кровоснабжение и токсины от кариозных зубов разносятся по всему организму. Инфекция вместе со слюной из полости рта попадает в ЖКТ, а со временем это может привести к развитию хронических заболеваний пищеварительной системы.

20 ноября Светлана Трифонова перечислила последствия затягивания с лечением кариеса. В частности, если вовремя не вылечить кариес, в зубе образуется обширное поражение и может даже дойти до того, что он станет полым внутри, у него будут разрушены стенки. Такой зуб уже может не получиться спасти.

16 ноября врач-стоматолог Елена Дунаева в беседе с Life.ru призвала не игнорировать зубную боль, чтобы не потерять зуб. Также стоит бежать к врачу, если имеют место отек мягких тканей в месте воспаления, температура и плохое самочувствие, пишет RT.

В тот же день стоматолог-ортопед Диана Левчук посоветовала делать профессиональную гигиену полости рта для сохранения улыбки. По ее словам, специалист удалит зубной камень и налет. Сделать это в домашних условиях не представляется возможным, сообщает телеканал «360».

В феврале врач стоматолог-гигиенист Наталия Савинова призвала менять зубную щетку после перенесенного ОРВИ. Это поможет предотвратить повторное заражение из-за попавших в нее бактерий и микробов, отмечает НСН.

Ранее стоматолог Алексей Антипенко в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил связь между болезнями десен и психическими расстройствами, выявленную британскими специалистами. По его словам, проблемы с полостью рта отражают образ жизни людей, при котором они уделяют недостаточно внимания своему здоровью. Например, у людей даже с легкими психическими расстройствами совершенно изменена система самооценки, и чистка зубов для них — настоящее событие, поскольку им это просто не нужно. Отсюда вытекают отсутствие гигиены и проблемы со здоровьем зубов.