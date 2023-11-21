Еще две больницы Москвы перешли на цифровой формат работы

В Москве ГКБ№15 имени Филатова и Городская клиническая больница (КГБ) имени Боткина перешли на цифровой формат работы. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли на цифровой безбумажный формат. Этот инновационный подход дает первые успешные результаты», — цитирует мэра агентство городских новостей «Москва».

Чиновник отметил, что «Цифровая клиника» позволяет экономить порядка 30% времени, которые медработники могут уделить пациентам, сообщает РИАМО. Также она избавляет от бумажной волокиты и упрощает общение между сотрудниками, потому что все данные о пациентке появляются в системе в режиме реального времени, в том числе и прямо из системы скорой помощи. К моменту прибытия пациента врачи уже знают, насколько критическое его состояние, отмечает НСН. Собянин подчеркнул, что именно в такие моменты, когда счет идет на секунды, важна скорость работы медиков, пишет сайт aif.ru.

В цифровом формате уже работают ГКБ имени Вересаева и НИИ скорой помощи имени Склифосовского, отмечает телеканал «360». Уже полностью перестроены многие процессы и алгоритмы. В течение ближайших двух лет планируется перевести в цифровую среду все столичные больницы.

20 ноября Сергей Собянин рассказал, что на западе Москвы построят новый многопрофильный детский стационар. Градоначальник отметил, что в столице до 2025 года планируется завершить реконструкцию всех старых детских поликлиник