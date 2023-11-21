Эксперт оценил влияние закрытия Финляндией КПП на границе с РФ на товарооборот

Закрытие Финляндией контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией не окажет очень сильного влияния на товарооборот между странами, считает директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. Об этом он рассказал «Известиям» 21 ноября.

«Думаю, не очень сильно [повлияет], потому что всё равно на товарооборот [ранее] больше оказали влияние всякие запреты, связанные с санкциями. Тем более что, как я понимаю, закрытие [КПП] в основном направлено против физических лиц», — отметил эксперт.

По его мнению, с экономической точки зрения этот вопрос не очень существенный.

«Экономический эффект будет не очень большой. <…> [Товарооборот между странами ранее] уже упал, поэтому [теперь] потерь не будет», — заключил Данильцев.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Министр внутренних дел Мари Рантанен объяснила, что такая мера поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

Министерство иностранных дел РФ 20 ноября сообщило, что российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантерею в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе. Там подчеркнули, что принятое финскими властями решение провокационное и идет в русле попыток еще более обострить отношения между странами.

В тот же день политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин рассказал «Известиям», что Финляндия таким образом пытается оградить себя от необходимости решать проблему высылки нежелательных категорий мигрантов.