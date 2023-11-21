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Песков охарактеризовал майдан как силовой переворот с зарубежной поддержкой

Песков о майдане: это силовой переворот на Украине, который спонсировался из-за рубежа
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Фото: РИА Новости/Павел Паламарчук
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На Украине 10 лет назад произошел не майдан, а силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы называем это майдан, на самом деле — это был переворот, это был силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. Вещи нужно называть своими именами», — сообщил он журналистам.

Отвечая на вопрос о том, возможен ли новый майдан в перспективе, Песков указал, что предрасположенность к такому развитию событий действительно есть, однако для России в любом случае приоритетом остается достижение своих целей, поставленных при спецоперации.

«Для нас главное — достигнуть своих целей, для этого продолжается специальная военная операция», — отметил он.

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Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии в связи с 10-летием событий на центральной площади Киева указала на то, что Украина после евромайдана перестала быть самостоятельной. Она назвала страну нищей и вымирающей территорией, которая «находится на содержании западных колонизаторов». Она также отметила, что украинский народ вынужден жить при тирании и полностью зависеть от «внешних подачек».

Днем позже, 21 ноября, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с «Известиями» заявил, что ближе к концу 2013 года США проявили свою прямую заинтересованность именно в таком развитии событий. При этом, по мнению Брутера, президент Украины Владимир Зеленский осознает риск нового майдана, потому что в Вашингтоне много людей понимают, что нынешнего президента Украины нужно убирать.

21 ноября 2013 года в Киеве начался евромайдан — стихийные акции протеста. В тот день правительство Украины объявило о приостановке подготовки к заключению соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), которое планировалось подписать на саммите Восточного партнерства 28–29 ноября: в соглашении Международный валютный фонд (МВФ) 20 ноября потребовал от украинских властей повысить тарифы на газ и отопление на 40%, заморозить зарплаты и сократить бюджетные расходы.

Тогда бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявил, что вместо выполнения этих требований правительство в приоритетном порядке рассматривает восстановление экономических отношений с Россией. После этого лагерь оппозиции призвал украинцев выйти на протесты.

Евромайдан вылился в политический кризис, а затем привел к эскалации на востоке Украины в 2014 году.

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