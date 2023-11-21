Власти в Киеве до последнего момента заигрывали с темой евроинтеграции и только за неделю до даты подписания заявили, что соглашение невыгодно. Однако евромайдана можно было избежать. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Кроме того, ряд политологов указывает, что чиновники в попытке понравиться всем сторонам — и России, и Западу, и местным элитам — потворствовали росту популярности радикалов, закрывая глаза на чествования коллаборационистов и нападки на празднование Дня Победы. Такая разновекторная политика в конечном итоге привела к тому, что у Партии регионов, которую представлял президент, не осталось партнеров, с которыми можно было бы договориться. Тем временем радикалы извлекли свои дивиденды из произошедшего.

Как отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, ближе к концу 2013 года, когда США проявили свою прямую заинтересованность именно в таком развитии событий, разворачивать ситуацию было уже поздно.

«Сам евромайдан был повернут в эту сторону бенефициарами этой ситуации», — говорит эксперт.

Брутер также указал на то, что Зеленский осознает риск нового майдана, так как в Вашингтоне есть много людей, которые понимают, что его нужно убирать. Предполагается, что для реализации этого плана в целом может подойти провокация на фронте — например, не исключено, что оставление какого-либо крупного населенного пункта будет использовано как повод для нового переворота.

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