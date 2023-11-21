Врач предостерег от оказания неверной помощи подавившемуся человеку

Если человек подавился чем-либо, не следует сразу же стучать по его спине. Об этом 21 ноября заявил врач-терапевт Андрей Звонков в интервью радио Sputnik.

«Подойдите к человеку, которому инородное тело попало в дыхательные пути, со спины, обхватите снизу за талию или чуть выше, чтобы нижние края ребер были захвачены, и резко, крепким нажатием, сдавливанием с боков и живота создайте давление в грудной клетке таким образом, чтобы остаток воздуха выдавил, выбил попавшее инородное тело из дыхательных путей», — рекомендует Звонков.

При этом врач подчеркнул, что когда человек давится жидкостью, то он может откашляться без посторонней помощи.

Однако в том случае, если освободить дыхательные пути самостоятельно не получается, необходимо незамедлительно вызвать специалистов, отмечает Звонков.

В январе этого года председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов предложил принять закон о первой медицинской помощи. Автор законопроекта предлагает закрепить основные стандарты первой помощи, а также создать условия для обучения всех граждан навыкам ее оказания.