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Вклады от 1,6 млн подпадут под налог на проценты из-за роста ключевой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Депозиты россиян от 1,6 млн рублей подпадут под налог на проценты с вклада, выяснили «Известия». В октябре ЦБ повысил ставку до 15%. Из-за этого облагаемая сумма для начисления сбора теперь будет 150 тыс. рублей. С начала года показатель уже вырос в два раза (с 75 тыс. рублей) вслед за ростом ключевой.

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Налог затронет маленькое число граждан, сказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Под сбор попадут менее 1% вкладчиков, полагает он.

Заплатить с доходов по депозитам нужно будет по ставке в 13%. ФНС рассчитает сумму на основе сведений от банков. Внести платеж необходимо до 1 декабря 2024-го.

При расчете налогооблагаемой базы учитываются не только срочные депозиты, но также накопительные и другие счета, по которым начисляются проценты. Если вклад открыт в иностранной валюте, то доход по нему будет пересчитан в рубли по курсу Банка России.

В конце сентября Минфин предложил отменить налог на доход от долгосрочных депозитов (от одного года). Этот вопрос всё еще прорабатывается, заявили «Известиям» в ведомстве. Всего власти планируют за три года суммарно получить 312 млрд рублей с этого налога (в 2024-м — 101 млрд рублей, в 2025-м — 104 млрд, а в 2026-м — 107 млрд рублей).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бьет ключевой: новый налог заплатят держатели вкладов свыше 1,6 млн

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