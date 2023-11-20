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В РФ предложили разрешить торговать на маркетплейсках товарами чужого производства

Депутаты предложили разрешить торговать на маркетплейсках товарами чужого производства
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Самозанятым предлагают разрешить торговать на маркетплейсах товарами не собственного производства. Такой законопроект будет внесен в Госдуму 21 ноября фракцией ЛДПР, выяснили «Известия».

«Законопроектом предлагается внести изменение, предусматривающее расширение перечня видов деятельности для лиц, перешедших на специальный налоговый режим и разрешение выставлять на продажу товар не своего производства на торговых площадках. В условиях внешних ограничений предлагаемое изменение поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них», — говорится в документе, который имеется у «Известий».

Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Владимир Сипягин объяснил, что в настоящее время закон запрещает самозанятым торговать на маркетплейсах товарами не собственного производства. Он также напомнил, что в стране больше 8 млн самозанятых.

По его словам, перепродажа товаров с иностранных торговых площадок — это довольно крупный сегмент в доле российского малого бизнеса. При этом самозанятые лишены возможности заниматься таким предпринимательством, хотя это способствовало бы расширению ассортимента и более тонкой настройке предложения на маркетплейсах, считает политик.

Это мнение разделяет глава корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

«Сейчас спрос в нашем обществе на открытие небольшого собственного дела очень велик. Мы это фиксируем по притоку желающих на наши образовательные площадки. И многие, конечно, хотели бы начать с самозанятости как наиболее простой налоговой формы. Так что идея расширить их возможности, дать право заниматься перепродажей звучит как минимум интересно», — заявил он.

По его мнению, купить мелкий опт на иностранном маркетплейсе и продать штучно уже на нашем внутреннем рынке через отечественные электронные площадки — это одна из самых очевидных и простых бизнес-моделей.

«Кроме того, многие и так перепродают иностранные товары через сайты бесплатных объявлений или в соцсетях, вообще не имея никакого юридического статуса, что, конечно, неправильно. А либерализация закона позволила бы им легализоваться в качестве самозанятых», — считает Лобов.

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Как планируют защитить клиентов маркетплейсов от недобросовестных поставщиков

Ранее, 25 сентября, депутаты Госдумы внесли законопроект, регулирующий взаимоотношения с контрагентами крупных торговых площадок в интернете. Как отмечается в пояснительной записке, предлагаемый проект вводит определения цифровых платформ (маркетплейсов) и участников отношений с ними — поставщиков и владельцев пунктов выдачи заказов, а также устанавливает особенности изменения и прекращения договора с учетом специфики электронной коммерции. Кроме того, он вводит дополнительные гарантии защиты потребительских прав.

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