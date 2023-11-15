Поддельное предложение: онлайн-продавцам готовят штрафы за товары без сертификата

Продавцов на маркетплейсах могут начать штрафовать за отказ предоставить сертификаты качества своих товаров или загрузку заведомо ложного документа. Не исключено, что должностным лицам это обойдется в 40 тыс., а юрлицам — уже в 300 тыс. рублей по аналогии со штрафами в обычных магазинах. Как выяснили «Известия», такие планы обсудит специальная рабочая группа в Госдуме. 15 ноября она соберется на первое совещание, чтобы подискутировать о законопроекте об обязательном предоставлении онлайн-продавцами сертификатов качества своих товаров. Инициативу уже поддержали правительство и профильный комитет при условии ее доработки. Сколько товаров на Wildberries уже прошли верификацию и о качестве какой продукции всего беспокоятся россияне — в материале «Известий».

Как защититься от покупки некачественного товара в интернете

Необходимость обязать продавцов и владельцев маркетплейсов добавлять в описание товаров или услуг ссылку на сертификат качества (из Единого реестра выданных сертификатов соответствия) законодатели обсуждают почти полгода. Об этом ранее рассказывали «Известия». Инициатива поможет защитить покупателей от некачественного товара, потому что в интернет-магазинах у людей нет возможности самостоятельно оценить его состояние, поэтому нередко они принимают решение о покупке исключительно по изображению, сказала «Известиям» автор законопроекта, депутат ГД Татьяна Буцкая.



— Покупая в интернет-магазине, любой должен быть защищен от некачественного товара. Например, детские товары должны иметь сертификаты и декларации соответствия. Поскольку Росаккредитация ведет такой реестр, считаю правильным, чтобы на сайтах маркетплейсов в обязательном порядке рядом с карточкой товара была ссылка на этот реестр, — сказала депутат.

Справка «Известий» С 2020 года Росаккредитация предоставляет площадкам электронной коммерции данные о сертификатах и декларациях. Маркетплейсы на добровольной основе подключаются к этому сервису и предоставляют своим клиентам возможность ознакомиться со статусом документов на товары, размещенные на площадке. В 2021 году ссылки на реестр были в 1 млн карточек товаров в интернет-агрегаторах. В 2022 году их стало 3 млн, а сейчас — более 12 млн, следует из данных службы.

Несмотря на то, что инициативу внесли в Госдуму еще в мае, она так и не прошла первое чтение. Как заявил источник «Известий» в кабмине, в целом там поддержали законопроект, но при условии его доработки. Такую же позицию выразил и профильный комитет Госдумы по промышленности и торговле, которому документ поступил на отзыв.



— К законопроекту есть несколько вопросов: во-первых, если мы вводим обязанность для продавцов, то должна быть и ответственность. В чем она будет заключаться? Пока об этом единого мнения нет. Во-вторых, если прикреплять сертификаты соответствия, кто будет проверять, правильный он или нет, относится он к данному товару или нет. Бывает и так, что в разных партиях одного и того же товара сертификат может быть тоже разный, — сказал «Известиям» замглавы комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов.



Подобные документы о соответствии недобросовестные продавцы действительно могут скачать на просторах интернета, обратил внимание президент АКИТ (Ассоциации компаний интернет-торговли) Артем Соколов. «Возможно, [стоит] выбрать конкретную товарную категорию, которая уже сегодня прослеживается, и провести на ней пилотный проект для того, чтобы отточить все процессы и затем уже вести речь о масштабировании на другие категории», — предложил он.

Однако уже сейчас в инициативном порядке некоторые интернет-агрегаторы тестируют подобный механизм на своих сайтах. К примеру, один из наиболее крупных в России маркетплейсов Wildberries участвует в эксперименте с Росаккредитацией на протяжении года, сказали «Известиям» в его пресс-службе. По данным Wildberries, свыше 8 млн товаров прошли верификацию. Сейчас обязанность по проведению сертификации и декларированию соответствия законодательно возложена на производителей и импортеров товаров, которые определяют необходимость прохождения этих процедур и обеспечивают соблюдение требований по безопасности, пояснили в компании. С вопросом об отношении к законопроекту «Известия» также обратились в другие крупные агрегаторы — «Озон» и «Яндекс Маркет».

Штраф за отсутствие или ложные сертификаты может достичь 300 тыс.

Парламентарии, несмотря на вопросы к тексту документа, от инициативы не отказались: комитет ГД по промышленности и торговле создал рабочую группу с привлечением Минпромторга, Росаккредитации и экспертов из отрасли цифровой торговли для работы над законопроектом. Ранее Минпромторг поддержал законопроект опять же с оговорками.

— Ключевым являлось замечание, что соответствующая ссылка должна размещаться не в карточке товара, а в описании, так как на некоторых маркетплейсах в одной карточке размещаются несколько однотипных товаров. Иначе законопроект обяжет перестроить модель ведения бизнеса, что в итоге потребует вложения дополнительных средств, — объяснили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что изначально в законопроекте не были прописаны штрафы. Сейчас крупные маркетплейсы уже участвуют в проекте Росаккредитации. «Примерно 13 млн карточек интегрировано в данную систему», — заметили в Минпромторге.

Первое заседание рабочей группы пройдет 15 ноября, уточнили «Известиям» в комитете. Сперва хотят обсудить сам порядок — как именно обязать продавцов указывать сведения о сертификате при заполнении карточки товара, если он подлежит обязательному подтверждению соответствия. По словам Александра Спиридонова, если подобное требование будет законодательно закреплено, за этим последует обсуждение ответственности.



Сейчас, например, продажа продукции без сертификатов или деклараций в обычных магазинах влечет наложение штрафа на продавцов среди должностных лиц в размере от 20 тыс. до 40 тыс. рублей. Для юридических сумма существенно выше — от 100 тыс. до 300 тыс. «Будем обсуждать с экспертным сообществом закрепление аналогичной ответственности и за продавцами на маркетплейсах», — заявил Александр Спиридонов.



Штрафы могут грозить и самим интернет-агрегаторам, однако лишь в том случае, если площадка не запросила у продавца сертификат качества или же не предоставила техническую возможность для загрузки документа. Относительно размеров штрафов для таких компаний пока у парламентариев пока наработок нет. Сам законопроект, уже другой, планируется внести на рассмотрение в весеннюю сессию.



Подобная мера поможет защитить россиян от некачественных и поддельных товаров, однако она никак не скажется на работе добросовестных продавцов, подчеркнул депутат. С учетом роста объема интернет-торговли в России такая инициатива своевременна, считают в Росаккредитации. Там также подтвердили «Известиям» свое намерение участвовать в работе экспертной группы. В службе полагают, что продукция с отметкой «Товар проверен» и ссылкой на реестр станет более привлекательной для потребителей. К примеру, по данным маркетплейсов, которые привели в Росаккредитации, товары со ссылкой на реестры покупают чаще, чем без нее. Потребители в основном проверяют наличие документов на одежду и обувь (38%), товары для дома (25%) и электронику (5%).



Как пояснили «Известиям» в Wildberries, маркетплейсы дают возможность продавать на своих площадках десятки миллионов товаров и лишь доводят до потребителя информацию, предоставленную продавцами. «В связи с этим мы считаем, что соответствующие обязанности и ответственность (за качество товаров. — «Известия») должны оставаться исключительно на стороне продавцов», — заключили в Wildberries.