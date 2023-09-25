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В Госдуме решили отрегулировать деятельность маркетплейсов

В ГД внесли законопроект, регулирующий деятельность маркетплейсов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Депутаты Госдумы 25 сентября внесли законопроект, регулирующий взаимоотношения с контрагентами крупных торговых площадок в интернете. Информация об этом опубликована в системе обеспечения законодательной деятельности государственной автоматизированной системы «Законотворчество».

«Доля крупных маркетплейсов в онлайн-торговле в России составляет более 70% и продолжает расти. При ограниченном круге игроков мы имеем ситуацию, когда цифровые платформы жестко диктуют свои условия партнерами и контрагентами, в одностороннем порядке вводят необоснованные штрафы и комиссии. В настоящее время не регламентированы действующим законодательством взаимоотношения на этих торговых площадках, нарушаются права поставщиков и владельцев пунктов выдачи товаров», — сказал «Известиям» один из авторов законопроекта Сергей Алтухов.

Он отметил, что в текущем году после серии забастовок и публичных скандалов участники рынка маркетплейсов смогли найти компромисс, однако ситуация показала, что необходимы законодательные решения в этом секторе.

Парламентарии предложили закрепить в законе определение цифровых платформ — маркетплейсов и участников отношений с ними — поставщиков и владельцев пунктов выдачи заказов.

Также в законопроекте прописаны особенности изменения и прекращения договора с учетом специфики электронной коммерции: условия договоров могут пересматриваться по соглашению сторон не чаще одного раза в год и с уведомлением сторон не менее чем за 30 календарных дней. Вводится порядок применения договорных неустоек, так называемых штрафов в отношении контрагентов. Устанавливается запрет на продажу собственных товаров маркетплейсов с оборотом более 150 млрд рублей, если аналогичные товары уже представлены там.

«В прошлом году объем рынка розничной интернет-торговли в России составил около 6 трлн рублей и 2,8 млрд заказов. Надо понимать, что канал продаж через маркетплейсы чаще всего выбирает малый бизнес. Необходимо создать понятные правила взаимоотношений с онлайн-гигантами, которые бы помогали бизнесу развиваться, а не ставили его в зависимое и невыгодное положение», — подчеркнул Алтухов.

Торговый дозор: в РФ приостановят работу нелегальных онлайн-продавцов
Маркетплейсы смогут обмениваться информацией о нарушителях и блокировать их работу

Ранее, 21 сентября, сообщалось, что Центр развития перспективных технологий и «Яндекс Маркет» создали механизм, который позволит людям жаловаться на нелегальную продукцию через систему маркировки «Честный знак». По этим жалобам компании смогут проверить продавца и централизованно приостанавливать его продажи на площадках в случае нарушения.

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