В РФ будут приостанавливать работу нелегальных онлайн-продавцов

«Яндекс.Маркет» и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») подписали соглашение, которое поможет выявлять нелегальных продавцов продукции на площадке. Речь идет о тех, кто торгует немаркированной продукцией — например, товарами легкой промышленности.

Как рассказали «Известиям» в ЦРПТ, с помощью «Честного знака» люди смогут жаловаться на такую продукцию. Если центр подтвердит нарушение, то информацию направят на онлайн-площадку: ритейлер сможет принять решение о судьбе товара на сервисе.

«Яндекс.Маркет» стал первым, кто апробировал новый механизм взаимодействия с оператором для защиты покупателей. В ближайшее время к данному механизму присоединятся и другие участники рынка интернет-торговли», — заявил «Известиям» директор по контрольной (надзорной) деятельности ЦРПТ Антон Гущанский.

Это позволит компаниям обмениваться данными о недобросовестных продавцах: если одна площадка заблокирует нелегального продавца, то другая также сможет не допустить его работу на своем ресурсе, подчеркнули в центре. То есть речь идет о своеобразном черном списке торговцев контрафактом.

«Такая работа сделает процесс покупки в сети еще более безопасным и прозрачным, это позволит снизить проверочную нагрузку на добросовестных участников рынка», — заметил Гущанский.

Маркет рассматривает каждый случай индивидуально, жалоба от покупателей не всегда приводит к блокировке продавца на «Яндекс.Маркете». К этой мере компания прибегает, только если магазин нарушил оферту площадки, заявил представитель площадки.

Как подчеркнули в ЦРПТ, раньше жалобу на немаркированную продукцию передавали в надзорные ведомства, которые могли пресечь нарушение во время проверки. Но мораторий на контрольные мероприятия серьезно ограничил такой сценарий. Поэтому маркетплейсы берут на себя новое обязательство добровольно.

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