В Рязанской области ребенок получил травму в аквапарке

В Рязанской области начата проверка после того, как 9-летний ребенок получил травму в аквапарке «Окская жемчужина». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в понедельник, 20 ноября.

«Проводится доследственная проверка по факту травмирования мальчика 2014 года рождения во время посещения аквапарка», — сказано в сообщении.

Отмечается, что получивший травмы ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе их работы действиям сотрудников аквапарка будет дана юридическая оценка.

В октябре в городе Кстово в Нижегородской области во время занятий в бассейне в физкультурно-оздоровительном комплексе «Волжский берег» утонул пятилетний мальчик. Ребенок, потерявшись из поля зрения тренера, ушел под воду. После того как ребенка обнаружили и вытащили из воды, спасти его не удалось, несмотря на оказанную первую медицинскую помощь.

По данным областной прокуратуры, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»).