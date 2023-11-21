Эксперт Аша рассказал о хорарной астрологии

Как часто перед принятием важного решения мы ищем совета, который бы облегчил нам весь процесс? Покупка квартиры, предстоящая операция, поиск работы — это всего лишь некоторые варианты действительно важных решений, которые нам приходится принимать в течение жизни. Как было бы хорошо, будь у нас инструмент, который смог бы показать нам последствия принятого решения. И такой инструмент есть, более того, он известен человечеству уже много веков. Это хорарная астрология. Об этом 21 ноября «Известиям» сообщил астролог Игорь Аша.

«Хорарная астрология — самый древний раздел, то, с чего началась сама астрология. Сейчас уже невозможно найти корни хорарной астрологии, но известно, что ее практиковали еще астроном Птолемей, ученый Аль-Бируни. Тысячелетние наблюдения и использование данной практики привели к тому, что при должной квалификации астролога точность прогнозов приближается практически к 100%», — сказал он.

Суть хорарной астрологии, которую еще называют вопросной, в построении и анализе карты на момент озвучивания вопроса астрологу, отметил Аша. Главное, чтобы вопрос был действительно стоящим, тот, что мучает и не дает покоя, тогда и карта будет правдивой. Если вопрос придуман для проверки астролога, то и ответ будет аналогичным. Клиент всегда должен помнить: «Каков вопрос — таков ответ».

«Как происходит такая консультация? Планируете вы, например, купить квартиру. И хороший вариант подобрали, и покупатель вам нравится, и проверки все прошли, но что-то мучает, не дает покоя. Вы идете к астрологу и задаете ему вопрос. Астролог построит карту и расскажет, что у квартиры есть проблемы с канализацией, которые не видны, но обязательно проявятся при эксплуатации. Это, кстати, реальный случай из практики, и проблемы подтвердились, когда задали вопрос предыдущим жильцам. Астролог помог сохранить большие деньги», — сказал эксперт.

По словам астролога, часто люди стыдятся озвучить запрос и поэтому пытаются завуалировать его. И зря, считает специалист.

«Если уж решился и пришел к профессионалу, то не стоит тратить его и свое время, пытаясь утаить истинную причину. У астрологов есть разные методы понять, что именно хочет клиент, только они занимают много времени, что приводит к дополнительным расходам самого клиента. Таких ситуаций очень много в запросах про отношения. Клиентка спрашивает, как к ней относится ее мужчина, а на самом деле переживает, что лишится его материальной поддержки, но стыдится озвучить вопрос», — сказал Аша.

Бывает также, что клиент сам не понимает, что именно он хочет узнать, указал астролог. Тогда надо честно сказать, что есть такая проблема, но не получается сформулировать запрос.

«Я в таких случаях начинаю задавать много разных наводящих вопросов, и в итоге мы находим истинный запрос. Например, недавно разбирал вопрос, который звучал следующим образом: «Когда мне начислят зарплату?». Вопрос простой, но я по своей привычке начал уточнять, с чем он связан. Оказалось, что клиенту задержали зарплату в прошлый раз и теперь он хочет узнать, повторится ли это. Согласитесь, немного, но всё же контекст меняется. Да и смотреть ответ уже можно по-другому», — сказал эксперт.

17 ноября эксперты рынка недвижимости провели глобальное исследование покупателей дорогих квартир по знаку зодиака. Так, среди покупателей стабильно преобладают Весы и Козероги. Сообщалось, что практически все Рыбы являются ипотечниками.