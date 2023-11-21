Реклама
Прямой эфир
Мир
Министр обороны ФРГ прибыл с необъявленным визитом в Киев
Экономика
Доллар упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня
Происшествия
Руферы забрались на храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге
Мир
Марочко сообщил о проблемах ВСУ из-за состояния западной техники
Общество
В Красноярском крае 90 населенных пунктов остались отключены от электроэнергии
Мир
Рахмон посетит Москву с официальным визитом
Мир
Авианосец США прибыл на военно-морскую базу в Южной Корее
Армия
Группировка войск «Восток» сорвала контратаку ВСУ на южнодонецком направлении
Армия
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с помощью минометов «Сани»
Происшествия
В Ярославской области возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка при пожаре
Мир
Во Франции указали на стойкость России перед санкциями Запада
Общество
Сахалинский суд вынес приговор военному за отказ от участия в СВО
Мир
Япония с США и Южной Кореей потребовали от КНДР отказаться от запуска спутника

Эксперт Аша рассказал о хорарной астрологии

Аша: суть хорарной астрологии в анализе карты на момент озвучивания вопроса
0
Фото: Getty Images/Dave G. Houser
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Как часто перед принятием важного решения мы ищем совета, который бы облегчил нам весь процесс? Покупка квартиры, предстоящая операция, поиск работы — это всего лишь некоторые варианты действительно важных решений, которые нам приходится принимать в течение жизни. Как было бы хорошо, будь у нас инструмент, который смог бы показать нам последствия принятого решения. И такой инструмент есть, более того, он известен человечеству уже много веков. Это хорарная астрология. Об этом 21 ноября «Известиям» сообщил астролог Игорь Аша.

«Хорарная астрология — самый древний раздел, то, с чего началась сама астрология. Сейчас уже невозможно найти корни хорарной астрологии, но известно, что ее практиковали еще астроном Птолемей, ученый Аль-Бируни. Тысячелетние наблюдения и использование данной практики привели к тому, что при должной квалификации астролога точность прогнозов приближается практически к 100%», — сказал он.

Суть хорарной астрологии, которую еще называют вопросной, в построении и анализе карты на момент озвучивания вопроса астрологу, отметил Аша. Главное, чтобы вопрос был действительно стоящим, тот, что мучает и не дает покоя, тогда и карта будет правдивой. Если вопрос придуман для проверки астролога, то и ответ будет аналогичным. Клиент всегда должен помнить: «Каков вопрос — таков ответ».

«Как происходит такая консультация? Планируете вы, например, купить квартиру. И хороший вариант подобрали, и покупатель вам нравится, и проверки все прошли, но что-то мучает, не дает покоя. Вы идете к астрологу и задаете ему вопрос. Астролог построит карту и расскажет, что у квартиры есть проблемы с канализацией, которые не видны, но обязательно проявятся при эксплуатации. Это, кстати, реальный случай из практики, и проблемы подтвердились, когда задали вопрос предыдущим жильцам. Астролог помог сохранить большие деньги», — сказал эксперт.

По словам астролога, часто люди стыдятся озвучить запрос и поэтому пытаются завуалировать его. И зря, считает специалист.

«Если уж решился и пришел к профессионалу, то не стоит тратить его и свое время, пытаясь утаить истинную причину. У астрологов есть разные методы понять, что именно хочет клиент, только они занимают много времени, что приводит к дополнительным расходам самого клиента. Таких ситуаций очень много в запросах про отношения. Клиентка спрашивает, как к ней относится ее мужчина, а на самом деле переживает, что лишится его материальной поддержки, но стыдится озвучить вопрос», — сказал Аша.

Бывает также, что клиент сам не понимает, что именно он хочет узнать, указал астролог. Тогда надо честно сказать, что есть такая проблема, но не получается сформулировать запрос.

«Я в таких случаях начинаю задавать много разных наводящих вопросов, и в итоге мы находим истинный запрос. Например, недавно разбирал вопрос, который звучал следующим образом: «Когда мне начислят зарплату?». Вопрос простой, но я по своей привычке начал уточнять, с чем он связан. Оказалось, что клиенту задержали зарплату в прошлый раз и теперь он хочет узнать, повторится ли это. Согласитесь, немного, но всё же контекст меняется. Да и смотреть ответ уже можно по-другому», — сказал эксперт.

Високосный 2024 год: почему его боятся
Из-за чего каждые четыре года в году появляется дополнительный день

17 ноября эксперты рынка недвижимости провели глобальное исследование покупателей дорогих квартир по знаку зодиака. Так, среди покупателей стабильно преобладают Весы и Козероги. Сообщалось, что практически все Рыбы являются ипотечниками.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023