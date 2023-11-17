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Стало известно, представители какого знака зодиака чаще берут ипотеку

Исследование: среди ипотечников преобладают Рыбы
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Фото: ТАСС/Octagon.Media/Максим Конанков
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Эксперты рынка недвижимости провели глобальное исследование покупателей дорогих квартир по знаку зодиака. Даже те, кто не верит в астрологию, понимают, что простых совпадений не бывает. Если всё десятилетие Водолеи покупали жилье за собственные средства, а все Рыбы — с привлечением ипотеки, то, скорее всего, этот тренд продолжится в будущем. Аналитики «Аеон Девелопмент» и «Метриум» изучили портрет покупателя со всех неожиданных ракурсов и представили первое в истории новостроек астрологическое исследование.

Результаты исследования (есть в распоряжении «Известий») получены на основе данных агентства недвижимости «Метриум» и сверены с клиентской аналитикой крупнейшего премиального комплекса жилых небоскребов River Park Towers Кутузовский.

Так, среди покупателей стабильно преобладают воздушные Весы, отличающиеся стремлением к балансу, гармонии, уравновешенности, и Козероги — представители знака земли, амбициозные, трудолюбивые и решительные. Оба знака занимают по 11% в общем объеме сделок на высокобюджетном рынке. Считается, что Весами управляет планета Венера, что делает их ценителями эстетики, творчества, искусства. Возможно, эти качества и сказываются на выборе жилья. Весы долго принимают решение, оценивая все за и против, и останавливаются на самом эстетичном варианте. Относительно Козерогов астрологи прямо говорят, что им важно жить хорошо. Поэтому нет ничего удивительного, что они стремятся иметь роскошный дом и комфортный образ жизни.

Лишь немного отстают от Весов и Козерогов представители стихии земли — Девы, а также изменчивый воздушный знак Близнецы (по 10% среди покупателей). Девы очень сообразительны, энергичны, общительны и внимательны к деталям. Находясь под влиянием Меркурия, они всё контролируют и тщательно избегают ошибок. Поэтому, если представитель знака решился купить квартиру, то вряд ли ошибется с выбором и, кстати, обязательно всем об этом расскажет в силу природной болтливости. А вот воздушные Близнецы, напротив, очень изменчивы, крайне любознательны и подвижны. Новая дорогая квартира, скорее всего, будет продана, и Близнец устремится в неизведанные места покорять новые горизонты.

Реже всех тратятся на дорогостоящее жилье авантюрные Стрельцы, огненные Овны и мистические Рыбы. Первым порой интереснее вложить «лишние» деньги в путешествия и новые впечатления; вторые упрямо покупают не то, что дорого и престижно, а то, что нравится лично им и только им; третьи — самые чуткие, мечтательные, с максимально развитой интуицией — предпочитают не тратить свои деньги, а принимать дорогостоящие квартиры в подарок.

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Как подсчитали «Аеон Девелопмент» и «Метриум», средний возраст покупателя высокобюджетной недвижимости в столице составляет 43 года. Если соотнести возраст со знаком зодиака, то получим интересную картину: самыми молодыми покупателями дорогого жилья являются Козероги — их средний возраст составляет 36 лет. Управляемые Солнцем смелые Львы решаются на покупку дорогой квартиры в 40 лет, Овны — в 41 год. В более солидном возрасте приобретают премиальное жилье Раки — 45 лет. Они действуют под влиянием Луны, руководствуются безмерной заботой о близких и желанием иметь надежный «панцирь», ограждающий от внешнего мира. Стрельцы также обзаводятся квартирой к 45 годам, а вот Весы долго оценивают варианты и совершают покупку к 47 годам.

Как показало исследование, Стрельцы хотя и решаются на приобретение дорогой недвижимости нечасто, являются самыми состоятельными клиентами. Средний бюджет покупки для данного знака зодиака составляет 37 млн рублей. Козерог в среднем готов выложить 34,2 млн рублей, а мечтательный и напористый Водолей под воздействием Урана тратит 34 млн. Самый низкий бюджет на покупку премиального жилья (29,4 млн) у Тельцов — стабильных, упорно работающих и степенно движущихся к цели. Телец непоколебим и никогда не купит «лишнюю» комнату или ненужную ему гардеробную, потратив ровно столько, сколько нужно. Рыбы платят в среднем 29,9 млн, а Овны готовы быстро выложить 30 млн рублей.

Эксперты проанализировали еще один интересный аспект: какие знаки зодиака покупают квартиру полностью на собственные сбережения, а какие предпочитают брать ипотеку. Выяснилось, что наиболее высокая доля стопроцентной оплаты среди Водолеев — 62%. Этот знак зодиака не только готов на самые дорогие покупки, но и оплачивает их из своего кармана. Водолей — независимый одиночка, никогда не плывет по течению и надеется только на себя, а не на кредиты. Среди Стрельцов доля полной оплаты составляет 50%. Таким образом, мы видим четкую корреляцию: знаки зодиака с самыми высокими бюджетами покупки квартиры чаще других выбирают полную оплату. Примечательно, что практически все Рыбы (около 100%) являются ипотечниками. Любая Рыба интуитивно понимает, что найдутся способы погасить кредит. Возможно, не зря считается, что именно этот знак обладает экстрасенсорными способностями. Почти 79% Овнов также предпочитают ипотечные покупки, но руководствуются не мистикой, а импульсивными соображением. При этом упорный и быстрый Овен часто досрочно погашает задолженность. Раки (25%) также решаются на ипотечные кредиты и, вопреки своей чувствительности, встречают трудности с оплатой долга абсолютно хладнокровно.

Накануне стало известно, что средняя цена долгосрочной аренды студии в Москве, согласно данным «Калькулятора аренды», увеличилась на 20%, до 60 тыс. рублей, в то время как в Санкт-Петербурге этот рост в процентном соотношении оказался более значительным — на 30%, квартиры стали сдаваться в среднем за 30 тыс. рублей.

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