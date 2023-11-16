Санкт-Петербург опередил Москву в росте цен на аренду в 2023 году

Аналитики «Яндекс Аренды» изучили динамику цен на арендное жилье в Москве и Санкт-Петербурге за 2023 год и зафиксировали существенные изменения на рынках обоих городов. Выяснилось, что в двух городах стоимость ежемесячного платежа увеличилась в среднем на 20–30%. При этом в Москве объем предложения арендного жилья сократился на 40%, а в Санкт-Петербурге — практически в два раза. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 16 ноября.

Средняя цена долгосрочной аренды студии в Москве, согласно данным «Калькулятора аренды», увеличилась на 20%, до 60 тыс. рублей, в то время как в Санкт-Петербурге этот рост в процентном соотношении оказался более значительным — на 30%, квартиры стали сдаваться в среднем за 30 тыс. рублей.

«Однушки» с начала года в Москве выросли в цене на 11% (до 50 тыс. рублей), тогда как в Северной столице рост снова оказался заметнее — на 22% (до 33 тыс. рублей). Цены на «двушки» в Москве выросли на 15,4% и остановились на отметке 75 тыс. рублей, в то время как в Петербурге этот рост составил 30%, с ценой в 55 тыс. рублей.

Аналитики «Яндекс Аренды» отмечают, что основная причина такого роста средних цен — «вымывание» бюджетных предложений. Оставшиеся на рынке варианты и формируют высокую среднюю цену аренды. В Санкт-Петербурге предложение арендного жилья к октябрю сократилось еще значительнее — почти в два раза.

Средняя цена аренды студий и однокомнатных квартир в Москве заметнее всего выросла в районах Проспект Вернадского — на 44%, Донской — на 43%, Южнопортовый — на 40%. В топе районов, где с января выросли цены на «двушки» и «трешки», оказались Мещанский (69%), Замоскворечье (62%), Алексеевский (59%).

В Санкт-Петербурге средняя цена аренды студий и однокомнатных квартир существенно увеличилась в следующих районах Сосновское — на 46%, Муниципальный округ № 54 — на 37%, Лахта-Ольгино — на 35%. Стоимость «двушек» и «трешек» значительнее всего изменилась в районах Гражданка — на 67%, Аптекарский остров — на 64% и Чкаловское — на 61%.

В начале ноября директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал «Известиям», что на стоимость квадратного метра жилья влияет целый ряд факторов, среди которых инфляционные риски, стоимость основных строительных материалов, земельных участков и обеспечение их необходимой инфраструктурой, соотношение спроса и предложения. По его словам, средняя цена квадратного метра на рынке первичного жилья в России в настоящее время находится на уровне 122,815 тыс. рублей.