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МИД Турции заявил о необходимости получить истребители F-16 без условий США
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МИД Турции заявил о необходимости получить истребители F-16 без условий США

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Фото: REUTERS/George Calin
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Турция надеется на закупку американских истребителей F-16 без каких-либо условий со стороны Соединенных Штатов. Об этом 20 ноября заявил глава МИД страны Хакан Фидан на заседании комиссии турецкого парламента по бюджету.

«Мы неоднократно заявляли, что США должны предпринять конкретные шаги по исправлению своего неправильного отношения к вопросам, напрямую затрагивающим нашу национальную безопасность. В этой связи мы на всех уровнях выражали надежду на скорейшее завершение рассмотрения нашего запроса на закупку и модернизацию F-16 без каких-либо условий и ограничений», — приводит слова Фидана турецкое агентство Anka.

В то же время продолжается турецко-американское сотрудничество по глобальным и региональным вопросам, которые представляют взаимный интерес, подчеркнул министр.

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Ранее, 16 октября, агентство Reuters сообщило, что Анкара готова отложить ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО из-за продолжительного ожидания от США ответа на свой запрос на получение F-16.

До этого, 11 июля, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер рассказал на брифинге, что американские власти не гарантируют отсутствия необходимости выполнения со стороны Турции некоторых условий для одобрения поставки истребителей. При этом двумя днями ранее президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что поставка Турции F-16 отвечает американским интересам.

В апреле глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил об ожидании Анкарой положительного решения по закупке данных истребителей у США. О начале процесса оформления заказа на поставки F-16 сообщал в октябре 2021 года министр обороны Турции Хулуси Акар.

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