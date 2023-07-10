Байден заверил Эрдогана в соответствии поставок F-16 Турции интересам США

Президент Джо Байден заявил в телефонном разговоре турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что поставка США Турции истребителей F-16 отвечает американским интересам. Об этом 9 июля сообщил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан

В ходе брифинга для журналистов, который состоялся на борту самолета Байдена, отправившегося в Великобританию, Салливан сказал, что беседа с Эрдоганом длилась около часа. В ходе переговоров в том числе обсуждался вопрос поставки Анкаре истребителей.

«Байден четко и последовательно заявил, что он считает, что для альянса (НАТО. — Ред.) и для двусторонних американо-турецких отношений дальнейшее продвижение в плане осуществления продажи (F-16. — Ред.) целесообразно и в наших интересах», — отметил Салливан.

Кроме того, Байден и Эрдоган обсудили вопрос членства Швеции в НАТО и военную помощь Киеву и договорились встретиться на полях саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11–12 июля.

Ранее в этот день пресс-служба Эрдогана также сообщила, что президенты Турции и США провели телефонные переговоры. Помимо членства Украины, Швеции в НАТО и поставок F-16, обсуждался вопрос полноправной интеграции Турции в Евросоюз.