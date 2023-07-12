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Госдеп США заявил о возможных условиях для передачи Турции F-16

Госдеп: США не гарантируют, что не выдвинут условия для передачи F-16 Турции
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Фото: TASS/Zuma/Colby Hardin
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Власти США не гарантируют того, что члены конгресса не обяжут Турцию выполнить некоторые условия для одобрения поставки в страну истребителей F-16. Об этом 11 июля на брифинге рассказал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

На вопрос журналистов о гарантиях продажи истребителей Турции Миллер сказал, что не может их дать.

«Я не могу этого сделать, потому что не могу говорить от имени членов конгресса. Я могу сказать, что мы поддерживаем продажу F-16 Турции и что мы намерены двигаться вперед в этом направлении, но в рамках продажи есть важный аспект, который должен быть одобрен конгрессом», — подчеркнул он.

По словам Миллера, США заинтересованы в сделке, и госсекретарь Энтони Блинкен уже не один раз обсуждал с представителями Турции вопрос продажи F-16.

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Ранее, 9 июля, сообщалось. что президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что поставка США Турции истребителей F-16 отвечает американским интересам. Кроме того, Байден и Эрдоган обсудили вопрос членства Швеции в НАТО и военную помощь Киеву.

3 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ожидает положительного решения по покупке истребителей F-16 у США. Ранее Соединенные Штаты уведомили Турцию о ее исключении из программы поставок истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Однако турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что страна закупит истребители F-16, но эту сделку должен одобрить конгресс США.

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