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Чувство краха: за что бывший глава Клинского района получил 18 лет

В число участников преступного сообщества Александра Постриганя входили его жена, сын и зять, считает следствие
Фото: СК РФ
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Чрезмерно жестким наказанием назвали приговор экс-главе Клинского района Подмосковья опрошенные «Известиями» эксперты, обратив внимание на его возраст. 20 ноября суд решил, что 74-летний Александр Постригань проведет 18 лет в колонии строгого режима. Бывший чиновник признан виновным, в частности, в создании организованного преступного сообщества и незаконном завладении государственным и муниципальным имуществом. К сделкам с собственностью он привлекал своих родственников и знакомых. Среди объектов, которые незаконно отчуждал Постригань в пользу своих близких, — котельные, детские сады, памятники культурного наследия, кинотеатр и даже единственный в городе роддом.

За что приговорен экс-чиновник

Клинский городской суд Московской области 20 ноября приговорил к 18 годам колонии строгого режима бывшего главу Клинского района Александра Постриганя. Дело о создании преступного сообщества стало уже вторым для него. В декабре 2020 года Постриганя приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 116 млн рублей за взятку в особо крупном размере.

По новому делу гособвинение попросило для экс-чиновника 21 год лишения свободы. Сейчас обвиняемому 74 года. Он был главой Клинского района с 1996 по 2014 год, а после ушел на пенсию. Из обвинительного заключения (есть у «Известий») следует, что с августа 2003-го по июнь 2018 года Постригань руководил организованным преступным сообществом (ОПС), куда вовлек своих родственников и знакомых, а также руководство ряда компаний. Они занимались незаконным переводом в личную собственность государственной недвижимости.

Бывший глава Клинского района Александр Постригань

Бывший глава Клинского района Александр Постригань

Фото: СК РФ

Второе судебное разбирательство заняло более двух лет. Стороне обвинения удалось доказать причастность Постриганя и его сообщников к хищению более 72 млн рублей. Общая рыночная стоимость легализованного членами преступного сообщества имущества превысила 68 млн рублей, следует из сообщения подмосковной прокуратуры.

Помимо Постриганя на скамье подсудимых были еще три фигуранта: гендиректор центра юридических услуг Алексей Полунин, юрист Вадим Ермошкин и эксперт Андрей Бекетов. Их обвинили в участии в ОПС, легализации денежных средств, присвоении имущества, растрате и мошенничестве в особо крупном размере. Все они получили наказание от пяти с половиной до 12 с половиной лет лишения свободы.

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Бекетов частично согласился с предъявленными обвинениями, остальные вину не признали.

Также по делу проходят супруга Постриганя Елена, его сын Валерий и зять Валерий Аракелов. Они скрылись от следствия и объявлены в розыск. Как ранее сообщала прокуратура Московской области, в 2021 году в отношении Валерия Постриганя запущен процесс экстрадиции из Испании. Источник «Известий» в правоохранительных органах сообщил, что до сих пор выдачи сына экс-чиновника у испанских властей добиться не удалось.

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Фото: 112
Снимок загородного комплекса, принадлежавшего Александру Постриганю

По версии обвинения, именно Александр Постригань сначала разработал детальный преступный план присвоения и хищения имущества и земельных участков, а затем стал подбирать участников ОПС. Далее его члены создавали фиктивные договоры, организовывали конкурсы и аукционы, формировали документы для незаконного отчуждения и легализации муниципального имущества.

Суд допросил 30 свидетелей. Но, как утверждает адвокат обвиняемого Алексея Полунина, никто из них так и не дал обличающие фигурантов дела показания. Постригань же и вовсе назвал обвинения «ошибкой следствия». Защита обвиняемых ссылалась на многочисленные недостатки в обвинительном заключении и пыталась убедить суд вернуть дело в прокуратуру, но ей в этом было отказано.

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Опрошенные «Известиями» эксперты считают назначенное наказание чрезмерным. Так, адвокат Владимир Постанюк заявил, что подобный срок для 74-летнего обвиняемого, по сути, станет смертным приговором.

— В данном случае невозможно говорить о гуманности и справедливости наказания, а эти принципы неразрывно связаны с его законностью, — считает адвокат.

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Фото: 112
Снимок загородного комплекса, принадлежавшего Александру Постриганю

По его мнению, при назначении наказания суд в первую очередь должен исходить из того, что человек способен к перевоспитанию. Он также напомнил, что в уголовном праве существует норма, что при достижении 65-летнего возраста максимальное наказание не назначается.

Справка «Известий»

В декабре 2020 года суд признал Постриганя виновным в том, что в период с 2010 по 2011 год он получил от руководителя одного из местных предприятий взятку в виде строительных материалов и услуг на 19 млн рублей.

Это было вознаграждение за оказание содействия в получении в аренду земельного участка, подписание разрешений о вводе в эксплуатацию недостроенных многоквартирных домов, а также за общее покровительство.

В сентябре 2019 года у Постриганя изъяли имущество на 9 млрд рублей. Речь идет о 1,7 тыс. объектов недвижимости (в основном это земельные участки в Клинском районе), нескольких автомобилях и 5 млрд рублей денежных средств. Всё это обратили в доход государства.

Всё в семью

Ранее «Известиям» удалось выяснить подробности схемы отчуждения муниципального имущества, организованного Постриганем. Как рассказал изданию бывший редактор газеты «Согласие и правда», краевед и гражданский активист Петр Липатов, имущество экс-чиновник передавал своему сыну, а оформлением сделок занималась супруга Постриганя — руководитель регистрационной палаты Клина.

За 17 лет руководства Постриганя Клинский район «превратился в один большой семейный бизнес», считает Липатов. В частности, в собственность членов этой семьи успели перейти торговые ряды, скверы, единственная городская баня и котельные. Детские сады закрывались и становились магазинами, а на месте физкультурно-оздоровительного комплекса, под который выделялась земля, появился торговый центр.

Демонтаж кинотеатра «МИР»

Демонтаж кинотеатра «Мир»

Фото: youtube.com

Наиболее вопиющими случаями самоуправства Постриганей, по мнению Липатова, стали продажа городского кинотеатра «Мир» Валерию Постриганю по цене трехкомнатной квартиры, а также передача единственного в городе парка под коттеджную застройку. Помимо вышеперечисленного имущества Постригань в 2008–2009 годах сумел продать единственный городской роддом, но позже сделку оспорили и здание вернули городу.

Кроме того, к моменту ухода Постриганя со своего поста за мэрией числилось порядка 2 млрд рублей кредиторской задолженности. Город выплачивал ее более пяти лет.

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С 2020 года суды регулярно рассматривали дела бывших подмосковных чиновников. Так, в декабре 2020 года к 15 годам колонии был приговорен экс-глава Серпуховского района Александр Шестун за коррупцию. Позднее суд добавил ему семь месяцев за угрозу убийством судье. А в марте 2022 года бывшего главу администрации Щелковского района Московской области Алексея Валова осудили на девять лет за получение взяток. Примерно тогда же девять с половиной лет колонии получил бывший глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков по делу о жестоком убийстве своей любовницы.

Между уголовными делами глав подмосковных муниципальных образований можно провести параллель, считает адвокат Вадим Багатурия. В беседе с «Известиями» он отметил схожесть составов преступлений, предъявленных Постриганю и Шестуну.

Александр Постригань
Фото: 112

— Каждому из этих глав районов вменялись либо взятки, либо превышения должностных полномочий, связанных с распределением земельных участков, — напомнил он. — Таким образом можно сделать вывод, что многие чиновники подмосковных районов, которые работали в 1990-х и 2000-х, находятся в зоне риска до окончания сроков давности по коррупционным преступлениям. Любые чиновники в районах и регионах представляют собой некое сообщество.

Однако он добавил, что подобная замкнутость муниципальных административных образований с конца 1990-х постепенно сходит на нет.

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