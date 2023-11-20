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В ГД указали на необходимость адресного ответа РФ на действия Финляндии на границе

Депутат Новиков: ответ на действия Финляндии на границе должен быть адресным
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Фото: REUTERS/Lehtikuva/Miska Puumala
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что ответные меры Москвы на закрытие Финляндией контрольно-пропускных пунктов (КПП) на сухопутной границе должны касаться четких адресатов.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 20 ноября, Новиков отметил, что в дипломатии существует принцип зеркальности, то есть принято отвечать встречными мерами на недружественные меры со стороны другого государства.

«На мой взгляд, вырабатывая меры реагирования по линии любых ведомств, следует учитывать, что объектами встречных шагов должны быть те, кто принимал соответствующее недружественное решение», — предложил Новиков.

Он добавил, что простые люди двух стран в большинстве своем негативно относятся к решениям финских властей.

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Ранее 20 ноября власти Финляндии заявили о готовности закрыть все оставшиеся КПП на сухопутной границе с Россией из-за неконтролируемого потока беженцев из Ирака, Сирии и Сомали. Ожидается, что пропускные пункты могут закрыть в ночь на 22 ноября.

18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Уточняется, что решение действительно до 18 февраля 2024 года, пишет Life.ru. Власти объяснили свои действия наплывом мигрантов из третьих стран, который Москва якобы использует для дестабилизации ситуации в стране. Помимо этого, вынужденно был заблокирован пятый КПП «Вартиус» из-за перегруженности, отмечает телеканал «360». На КПП в тот день прибыли 67 мигрантов, скопилось много людей, у которых имеются проблемы с документами или отсутствует виза. Финские пограничники разворачивали таких просителей убежища обратно на территорию России, сообщает телеканал «Звезда».

В тот же день финские пограничники применили газовые баллончики против группы мигрантов, прибывших из России к финскому пограничному пункту «Ниирала» и пытавшихся пересечь границу. Одному человеку распылили газ в лицо, пишет RT.

На следующий день порядка 200–300 человек вышли на площадь у здания мэрии приграничного города Лаппенранта с требованием открыть юго-восточный пограничный пост между Финляндией и РФ. Акция продлилась около двух часов, после чего участники разошлись в надежде, что смогли донести властям свои тревоги и опасения.

Тогда же на контрольно-пропускной пункт «Вартиус» на границе с Россией прибыли представители Сил обороны Финляндии. Они будут оказывать помощь пограничникам, которые возводят временный барьер.

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