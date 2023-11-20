В Минздраве и Росздравнадзоре оценили обстановку с психотропными лекарствами в РФ

Говорить о каких-либо изменениях, которые стали усложнять работу с психотропными препаратами, некорректно, сообщили «Известиям» в Минздраве 20 ноября. В Росздравнадзоре отметили, что признаков дефицита таких лекарств на российском рынке не наблюдается.

Ранее в этот день издание РБК со ссылкой на ритейлеров написало, что аптеки начали отказываться от продаж сильнодействующих психотропных препаратов в связи с тем, что работать с ними невыгодно из-за жесткого контроля и регулируемых цен.

В Министерстве здравоохранения РФ рассказали, что с лекарственными препаратами, включенными в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ), работает большая часть аптечных организаций, за исключением лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для обращения которых требуется наличие лицензии по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.

«Никаких изменений в этой части в регулировании не принималось. Поэтому говорить о каких-либо изменениях, которые стали усложнять работу с психотропными препаратами, некорректно. К лекарственным препаратам, включенным в перечень ПКУ, предъявляются требования по их хранению, а также учету, которые не являются препятствием для их реализации в рамках обычной деятельности аптек», — уточнили в Минздраве.

По информации Росздравнадзора, в 2023-м число введенных в гражданский оборот упаковок наркотических, психотропных и сильнодействующих препаратов соответствует уровню прошлого года.

«Признаков дефицита перечисленных лекарств на российском рынке не наблюдается», — подчеркнули в ведомстве.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения совместно с Министерством здравоохранения России проводит мониторинг доступности для россиян лекарственных препаратов, в том числе психотропных, наркотических и препаратов, подлежащих ПКУ. При этом жалоб на нехватку таких препаратов на горячую линию Росздравнадзора в последнее время не поступало, добавили в службе.

21 сентября премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой отметил, что импортозамещение и производство лекарственных препаратов в России нуждается в контроле, в первую очередь чтобы качество этих препаратов было соответствующим. В свою очередь, Самойлова подчеркнула, что служба контролирует доступность и качество лекарств, а также сообщила, что доля российских препаратов за последние три года на рынке увеличилась почти на 10% и в настоящее время количество российских препаратов на полках аптек составляет уже около 70%.