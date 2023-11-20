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Составлен топ-5 подарков ко Дню матери

«Мегамаркет»: в топ-5 желанных подарков на День матери вошли цветы и парфюмерия
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Фото: ТАСС/dpa/Annette Riedl
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Наиболее желанными подарками для женщин на День матери стали цветы, подарочные сертификаты и парфюмерия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками «Мегамаркета». Подробнее об этом исследовании читайте в материале «Известий».

Подарки к Дню матери в 2023 году

По результатам опроса, День матери стал третьим наиболее узнаваемым семейным праздником после Дня защиты детей и 8 Марта. О его существовании знали 71% опрошенных мужчин и женщин в возрасте от 25 до 60 лет. При этом 65% респондентов смогли правильно назвать дату торжества.

Половина участников исследования предпочитают поздравлять матерей словесно, 35% готовят презенты, еще 17% планируют семейное торжество. Чаще всего на праздник женщинам покупают букеты, конфеты и духи. При этом в топ-5 подарков по версии самих матерей вошли цветы, подарочные сертификаты, парфюмерия, кондитерские изделия и украшения.

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Предпочтения участниц опроса также зависели от возраста. Респондентки 25–44 лет чаще называли электронику, уходовые средства или сертификаты. Мамы в возрасте от 35 до 45 лет больше ценят товары для хобби, дома и декора. Женщины от 45 до 60 лет хотели бы получить принадлежности для своих увлечений, книги, а также чай и кофе. Тем не менее матери всех возрастов сошлись во мнении, что лучшим подарком в праздник станет букет цветов.

День матери в 2023 году — что это за праздник

День матери — сравнительно молодой праздник для России. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. В 2023 году торжество выпадает на 26 число этого месяца.

Неофициально праздник матерей начали отмечать еще в 1990-х годах по инициативе депутата Госдумы Алевтины Апариной, члена Комиссии по делам женщин, семьи и молодежи. Статус государственного торжество приобрело только в 1998 году, когда бывший президент России Владимир Ельцин подписал соответствующий указ. Главной целью праздника стало повышение значимости материнства в стране.

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Символом Дня матери считается незабудка — цветок, символизирующий бескорыстную любовь. Его часто рисуют на поздравительных открытках, а также включают в букеты. В праздник по всей стране проходят концерты, тематические выставки, флешмобы, спортивные соревнования и другие мероприятия.

В детских садах и школах в этот день организуют открытые уроки. Дети читают стихи, готовят поделки, рисунки и рассказывают о своих матерях.

Ранее «Известия» рассказали, как в России отмечают День отца и какие традиции связаны с этим праздником.

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