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Завод «Москвич» планирует произвести около 27 тыс. автомобилей в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Завод «Москвич» собирается произвести около 27 тыс. автомобилей в 2023 году. Об этом 20 ноября заявила директор компании по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям Татьяна Редько.

«В 2023 году будет произведено порядка 27 тыс. автомобилей», — сказала она, выступая в Совете Федерации.

Редько уточнила, что в этом году планируется произвести из указанного количества автомобилей 4,2 тыс. электрокаров. Также она напомнила, что у завода «Москвич» открыты 82 дилерских центра в 51 городе страны.

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Ранее, 31 октября, «Известия» ознакомились с результатами опроса сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто» и автомобильного портала Quto.ru о лучших отечественных автомобилях всех времен. Так, 7% респондентов назвали «Москвич 412».

До этого, 19 октября, коммерческий директор «Москвича» Александр Мигаль сообщил, что завод намерен увеличить производство автомобилей до 50 тыс. в 2024 году. Он отметил, что также в следующем году планируется показ кроссовера D-класса «Москвич 8».

4 сентября на заводе «Москвич» открылась серийная сборка автомобилей «Москвич 6». Лифтбек позиционируется как вместительный и практичный автомобиль для комфортных ежедневных поездок.

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