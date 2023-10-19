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Завод «Москвич» планирует выпустить 50 тыс. автомобилей в 2024 году
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Завод «Москвич» планирует выпустить 50 тыс. автомобилей в 2024 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Автозавод «Москвич» намерен увеличить производство автомобилей до 50 тыс. в 2024 году. Об этом 19 октября заявил в интервью ТАСС коммерческий директор завода Александр Мигаль.

По его словам, в этом году на заводе произвели приблизительно 27 тыс. авто, из которых с марта продано более 9,5 тыс. штук.

Мигаль уточнил, что в данный момент компания выпускает три модели: кроссовер «Москвич 3», его электрическую версию «Москвич 3е» и седан «Москвич 6», сборка которого началась в сентябре. В следующем году завод планирует показать кроссовер D-класса «Москвич 8», добавил коммерческий директор автопроизводителя.

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Днем ранее, 18 октября, завод сообщил о поступлении модели «Москвич 6» в дилерские центры Москвы, а также о ее появлении до конца недели в автосалонах Санкт-Петербурга. Серийная сборка седана началась 4 сентября.

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