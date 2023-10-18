«Москвич 6» поступил в дилерские центры Москвы

Седан «Москвич 6» появился в дилерских центрах Москвы и до конца недели поступит в автосалоны Санкт-Петербурга. Об этом в среду, 18 октября, сообщается в Telegram-канале производителя.

«Автомобили постепенно поступают и в другие города нашей страны. Наличие «Москвич 6» можно уточнить у вашего ближайшего официального дилера», — говорится в сообщении.

Седан будет поставляться с двумя вариантами двигателей — на 136 л.с. и 174 л.с. — и в двух комплектациях.

Уточняется, что в стартовой версии «Комфорт» автомобиль будет оснащен светодиодной оптикой, вертикальным экраном мультимедийной системы, подогревом передних сидений, камерой заднего вида и датчиками парковки.

9 октября стало известно, что рекомендованная розничная цена «Москвич 6» в комплектации «Комфорт» составит 2,626 млн рублей, в комплектации «Бизнес» — 2,826 млн рублей.

4 сентября на автозаводе «Москвич» открылась серийная сборка автомобилей «Москвич 6». Лифтбек позиционируется как вместительный и практичный автомобиль для комфортных ежедневных поездок.