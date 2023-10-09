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Стала известна стоимость автомобиля «Москвич 6»

Стоимость автомобиля «Москвич 6» составит 2,6 млн рублей
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Автозавод «Москвич» объявил цены на лифтбек «Москвич 6». Информация об этом появилась на сайте производителя 9 октября.

Рекомендованная розничная цена автомобиля в комплектации «Комфорт» составит 2,626 млн рублей. Стоимость комплектации «Бизнес» составляет 2,826 млн рублей.

Автомобиль имеет пять вариантов окраски кузова. Первые «Москвичи 6» будут оснащены турбомотором 1,5 л, имеющем мощность 136 л.с., и автоматической трансмиссией CVT.

Лифт едет вверх: «Москвич» показал новую модель
Что собой представляет «Москвич 6»

Ранее в этот день производитель сообщил, что поставки автомобиля «Москвич 6» в дилерские центры начнутся «в ближайшее время».

Днем ранее руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин сообщил, что стоимость лифтбека «Москвич 6» может начинаться с 2,4 млн рублей. О примерно такой же сумме заявил директор по развитию ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев. По мнению эксперта, лифтбек московского автозавода может выйти на рынок по цене от 2,5 млн рублей в базовой комплектации.

4 сентября на автозаводе «Москвич» открылась серийная сборка новой модели автомобилей «Москвич 6». Лифтбек позиционируется как вместительный и практичный автомобиль для комфортных ежедневных поездок.

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