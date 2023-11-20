МВД России объявило в розыск экс-командующего сухопутными войсками ВСУ

МВД России объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующего главу администрации Киева Сергея Попко. Об этом 20 ноября сообщили в ведомстве.

«Разыскивается по статье УК», — отмечается в карточке розыска.

По какой статье ведется розыск, не уточняется.

Ранее в понедельник МВД РФ объявило в розыск украинскую певицу Джамалу (Джамаладинову Сусану Алимовну). С 2016 года она является народной артисткой Украины.

В августе Следственный комитет (СК) России предъявил Попко обвинения за обстрелы гражданских населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик в период с марта 2016 года до августа 2019 года. По данным ведомства, из-за действий обвиняемого получили ранения и погибли больше 180 человек, в том числе и дети. Также были разрушены 370 объектов важной инфраструктуры Донбасса.