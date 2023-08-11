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СК РФ предъявил заочное обвинение командующему ВСУ Попко

СК РФ: заочно предъявлено обвинение командующему сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко
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Фото: commons.wikimedia.org/Mil.gov.ua
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Следственный комитет России (СК) предъявил заочное обвинение командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергею Попко по факту преступных действий против мирного населения. Об этом 11 августа сообщается на оперативном совещании председателя СК РФ Александра Бастрыкина в Херсонской области.

«С учетом совокупности собранных доказательств за совершение в период с марта 2016 года по август 2019 года обстрелов гражданских населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик заочно предъявлено обвинение командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Сергею Попко, который в настоящее время занимает должность главы Киевской городской военной администрации», — говорится на заседании.

Кроме того, СК отмечает, что в результате преступлений Попко получили ранения и погибли свыше 180 человек, в том числе были и несовершеннолетние. Также разрушены или частично были повреждены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры Донбасса. Комитет также сообщает о продолжении работы по установлению причастности других лиц к аналогичным преступлениям.

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Ранее на том же совещании, Следственный комитет рассказал о том, что Украина еще до начала СВО получила вооружение и боеприпасы от 20 государств, в том числе 16 членов НАТО. Данные поставки, по данным следствия, начались еще в 2014 году.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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