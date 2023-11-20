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МВД объявило в розыск украинскую певицу Джамалу

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Фото: Global Look Press/Britta Pedersen
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Украинская певица Джамала объявлена в розыск. Об этом 20 ноября свидетельствуют данные базы розыска МВД РФ.

«Джамаладинова Сусана Алимовна (настоящее имя Джамалы. — Ред.) разыскивается по статье УК», — указывается основание для розыска в специальной карточке.

По какой именно статье разыскивается певица, не уточняется.

Певица представляла Украину на конкурсе исполнителей «Евровидение» в 2016 году с песней «1944» и победила. При этом вокруг композиции разгорелись споры — не противоречит ли она правилам конкурса. В разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом исполнительница призналась, что в песне сказано больше, чем они думают. Джамала заявила, что композиция, якобы рассказывающая о депортации крымских татар, имеет не политический, а исторический контекст.

Уже после «Евровидения» российский пранкер Вован связался с министром культуры Молдовы Моникой Бабук и выяснил, что та обещала Украине максимальные 24 балла на конкурсе. Она заявила, что отдала бы голос за Джамалу, даже не слушая песню.

Россию тогда представлял певец Сергей Лазарев с песней You Are the Only One. Профессиональные жюри России и Украины синхронно не дали участникам из страны-соседки ни единого балла. Зато в зрительском голосовании на Украине победил Сергей Лазарев, а Джамала заняла второе (после представительницы Армении) место в голосовании россиян. Однако победу в итоге отдали Джамале.

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С 2016 года Джамала является народной артисткой Украины.

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