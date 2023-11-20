Политолог назвал причины рекордно низкого рейтинга Байдена

Рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена, который составил телеканал NBC на основе своего национального опроса, упал до 40%. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с «Известиями» 20 ноября назвал причины рекордно низкого рейтинга действующего американского лидера.

По словам политолога, «агрессивная политическая карьера» Байдена длится уже 50 лет и, если посмотреть на историю мировых конфликтов, в каждом из них действующий президент США принимал участие.

«Его сторонники с гордостью говорят, что он уже больше 50 лет в политике, то есть его деятельность начинается во времена вьетнамской войны. Во всех конфликтах, в которых в какой-либо форме участвовала Америка, если говорить об агрессивной политике, он участвовал. Он оправдывал сделку «Иран-контрас». Я уже не говорю про афганскую авантюру, Ирак, Югославию. Мы с вами помним «прекрасные» его заявления по поводу Сербии — это он настаивал, чтобы бомбили. <...> Легче сказать, в каких [конфликтах] он не участвовал, а таких нет, поэтому в данной ситуации это человек-война, это человек-горе», — сказал Ордуханян.

Политолог подчеркнул, что Байден не был инициатором ни одной мирной инициативы.

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин отметил в разговоре с «Известиями», что причину падения рейтинга Байдена также можно связать с тем, в каком состоянии на сегодняшний день находится экономика Соединенных Штатов.

«Главное, конечно, это беспрецедентное, я хочу сказать, в истории Америки падение, если посмотреть цифры рейтингов, связано с тем, в каком состоянии находится американская экономика. Никакой экономики нет, цифры ужасающие, падает уровень жизни, даже у среднего класса, что уж там говорить про мигрантов», — указал Мизин.

Еще одним фактором эксперт назвал отсутствие каких-либо внешнеполитических побед.

Телеканал NBC News 19 ноября предварительной причиной рекордно низкого рейтинга Байдена назвал то, что большинство населения США не поддерживает подход нынешнего лидера страны к внешней политике и его позицию по конфликту на Ближнем Востоке.

До этого, 16 ноября, журнал The Economist писал, что возможность победы бывшего президента США Дональда Трампа на выборах президента страны становится всё реалистичнее. Согласно нескольким опросам, он опережает Байдена в колеблющихся штатах.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут в ноябре 2024 года.

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.