Реклама
Прямой эфир
Спорт
Футболисты сборной России разгромили команду Кубы со счетом 8:0
Мир
Эрдоган посоветовал Армении искать свою безопасность в сотрудничестве с соседями
Мир
Погрануправление передало полиции шесть граждан с границы Финляндии и РФ
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 13,3 тыс. человек
Мир
Иран заявил о намерении подать иск в международный суд против Израиля
Общество
Путин заявил о преображении Чечни
Мир
Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атаки ЦАХАЛ на больницу в Газе
Мир
В Латвии сообщили о строительстве охранных сооружений на границе с Россией
Общество
Путин назвал четкую работу транспортного комплекса важной для жизни людей
Мир
В МИДе выразили надежду на укрепление сотрудничества России и Аргентины
Политика
В Финляндии утверждают о безрезультатных переговорах с РФ по ситуации на границе
Мир
МИД Турции заявил о необходимости получить истребители F-16 без условий США
Политика
В Совфеде заявление Киева о нацменьшинствах назвали проявлением неонацизма

Политолог назвал причины рекордно низкого рейтинга Байдена

Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня: мнение политолога Ордуханяна
0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена, который составил телеканал NBC на основе своего национального опроса, упал до 40%. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с «Известиями» 20 ноября назвал причины рекордно низкого рейтинга действующего американского лидера.

По словам политолога, «агрессивная политическая карьера» Байдена длится уже 50 лет и, если посмотреть на историю мировых конфликтов, в каждом из них действующий президент США принимал участие.

«Его сторонники с гордостью говорят, что он уже больше 50 лет в политике, то есть его деятельность начинается во времена вьетнамской войны. Во всех конфликтах, в которых в какой-либо форме участвовала Америка, если говорить об агрессивной политике, он участвовал. Он оправдывал сделку «Иран-контрас». Я уже не говорю про афганскую авантюру, Ирак, Югославию. Мы с вами помним «прекрасные» его заявления по поводу Сербии — это он настаивал, чтобы бомбили. <...> Легче сказать, в каких [конфликтах] он не участвовал, а таких нет, поэтому в данной ситуации это человек-война, это человек-горе», — сказал Ордуханян.

Политолог подчеркнул, что Байден не был инициатором ни одной мирной инициативы.

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин отметил в разговоре с «Известиями», что причину падения рейтинга Байдена также можно связать с тем, в каком состоянии на сегодняшний день находится экономика Соединенных Штатов.

«Главное, конечно, это беспрецедентное, я хочу сказать, в истории Америки падение, если посмотреть цифры рейтингов, связано с тем, в каком состоянии находится американская экономика. Никакой экономики нет, цифры ужасающие, падает уровень жизни, даже у среднего класса, что уж там говорить про мигрантов», — указал Мизин.

Еще одним фактором эксперт назвал отсутствие каких-либо внешнеполитических побед.

Белый Белый дом: семья Байденов опять оказалась в неприятной истории
На Капитолийском холме кто-то забыл кокаин

Телеканал NBC News 19 ноября предварительной причиной рекордно низкого рейтинга Байдена назвал то, что большинство населения США не поддерживает подход нынешнего лидера страны к внешней политике и его позицию по конфликту на Ближнем Востоке.

До этого, 16 ноября, журнал The Economist писал, что возможность победы бывшего президента США Дональда Трампа на выборах президента страны становится всё реалистичнее. Согласно нескольким опросам, он опережает Байдена в колеблющихся штатах.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут в ноябре 2024 года.

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023