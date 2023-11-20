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Режиссер Оливер Стоун заявил о желании США лишить Россию суверенитета

Оливер Стоун: США хотят лишить Россию суверенитета и захватить ее ресурсы
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/David Zorrakino
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Соединенные Штаты Америки хотят лишить Россию суверенитета ради захвата ее ресурсов. Об этом заявил в понедельник, 20 ноября, американский режиссер, обладатель трех премий «Оскар» Оливер Стоун в беседе с порталом MovieWeb.

В интервью он указал на то, что Вашингтону не нравится сложившаяся в настоящее время ситуация в мире, в которой разоренная в 1990-е годы Россия встала на ноги и превратилась в активного политического игрока.

«[США] не хотят, чтобы Россия снова встала на ноги. <…> Мы не хотим независимой России, мы хотим лишить ее суверенитета, чтобы можно было переместиться на Евразийский континент, который богат, богат, богат, и Россия имеет тысячи природных ресурсов», — сказал режиссер.

Он также указал на роль российского лидера Владимира Путина в становлении страны снова великой державой.

«Для американца я узнал Путина довольно хорошо, и я предпочитаю верить, что в его мышлении есть новый путь. <...> Россия была разорена. С ней было покончено. Но он вернул ей достоинство, уважение с 2000 года по настоящее время», — сказал Стоун.

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В июле текущего года Стоун заявил, что образ президента РФ сильно искажен Западом. В 2017 году Стоун снимал четырехсерийный документальный фильм про российского лидера. Он встречался с Путиным, чтобы взять интервью, и за время работы над фильмом постарался понять, какую личность представляет собой президент РФ. В конце концов режиссер сделал вывод, что Путин вовсе «не является тем монстром, каким его изображает американская пропагандистская машина».

Кроме того, по словам режиссера, Путин всегда был настроен на конструктивный диалог с США, называл американских политиков не иначе, как «американскими партнерами» и был готов выстраивать продуктивные взаимоотношения, сообщил режиссер.

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