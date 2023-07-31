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Режиссер Оливер Стоун обвинил пропаганду США в искажении образа Путина

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cinzia Camela
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Американский режиссер, обладатель трех премий «Оскар» Оливер Стоун на подкасте Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда 28 июля рассказал, что образ президента РФ Владимира Путина сильно искажен Западом.

В 2017 году Стоун снимал четырехсерийный документальный фильм про Владимира Путина. Он посещал российского лидера, чтобы взять интервью, и за время работы над фильмом постарался понять, какую личность представляет из себя президент РФ.

«Он [Владимир Путин] не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина», — сказал режиссер.

Кроме того, Путин всегда был настроен на конструктивный диалог с США, называл американских политиков не иначе как «американскими партнерами» и был готов выстраивать продуктивные взаимоотношения сообщил режиссер.

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Ранее Оливер Стоун на онлайн-пресс-конференции 1 июня, посвященной его документальному фильму «Время атома» (Nuclear Now), назвал попытки европейских стран наложить санкции на российскую атомную отрасль нелепой ошибкой, направленной против самих себя. По его словам, русские проделали колоссально важную работу для мира, заявил он, указав на необходимость прикладывать усилия в этой отрасли сообща, а не делать атомную отрасль еще одним полем для противостояния.

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