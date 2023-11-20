МИД гарантировал ответ на антироссийские действия Финляндии

Москва не оставит без ответа антироссийские действия Хельсинки. Об этом в понедельник, 20 ноября, заявил директор второго европейского департамента Сергей Беляев.

Прежде всего дипломат обратил внимание на последовательную конфронтационную антироссийскую политику, которую финская сторона проводит с начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Она выражается как в военной подпитке киевского режима, так и в введении санкций в отношении России. Следом Хельсинки нанесли урон двусторонним отношениям стран, решив вступить в НАТО, в результате чего были «свернуты традиционно активный двусторонний политический диалог на всех уровнях и плотные межведомственные контакты, нанесен трудновосполнимый урон некогда развитому торгово-экономическому сотрудничеству, разорваны связи по линии регионов, включая сопредельные, и городов-побратимов».

«Определенно можно сказать, что любые антироссийские действия не останутся без ответа. Его содержание будет зависеть от конкретных параметров решений, которые могут быть приняты в Хельсинки по данному вопросу, если говорить прямо — грабительскому отъему собственности россиян», — сказал Беляев «РИА Новости».

Дипломат напомнил, что в сентябре 2022 года правительство Финляндии запретило въезд гражданам РФ, за исключением ряда лиц — владельцев недвижимости в стране и сотрудников финских предприятий. Беляев подчеркнул, что финские власти помимо прочего разрабатывают механизм изъятия жилья россиян на своей территории, однако выразил надежду на то, что «благоразумие возобладает» и не даст подобным проектам воплотиться в жизнь, добавляет «Газета.Ru».

16 ноября правительство Финляндии сообщило, что в ночь на 18 ноября будут закрыты четыре контрольно-пропускных пункта (КПП) из восьми на границе с Россией, ближайшие к Санкт-Петербургу. Такой шаг поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

На следующий день стало известно, что жители Финляндии потребовали от властей страны отменить решение о закрытии пунктов пропусков на границе с Россией. Соответствующую петицию, которая была размещена на финском портале Adressit.com, подписали в тот же день, 17 ноября, более 6,5 тыс. человек.

В субботу, 19 ноября, власти Финляндии заявили, что на контрольно-пропускной пункт «Вартиус» на границе с Россией прибыли представители Сил обороны страны. Они будут оказывать помощь пограничникам, которые возводят временный барьер. В связи с этим порядка 200–300 человек вышли на площадь у здания мэрии приграничного города Лаппенранта с требованием открыть юго-восточный пограничный пост между Финляндией и РФ.