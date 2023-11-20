Эксперт назвал способ сократить звонки от мошенников

Эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин рассказал, как можно сократить количество звонков от мошенников.

В беседе с агентством «Прайм» в воскресенье, 19 ноября, специалист отметил, что прежде всего стоит озаботиться тем, чтобы личные данные не оказались в мошеннической базе. Для этого не стоит делиться личной информацией. Кроме того, необходимо устанавливать сложные пароли и выбирать надежных мобильных операторов.

Помимо этого, Фомин посоветовал пользоваться приложением для распознавания входящих звонков. Если номер отмечен как вредоносный или спам, вызов принимать не стоит, пишет RT. Если же звонок от мошенника все-таки был принят, эксперт посоветовал поскорее закончить его и на такие номера не перезванивать. По словам эксперта, «молчунов», как правило, удаляют из базы. Также можно сказать собеседнику, что разговор записывается: обычно мошенники после этого кладут трубку, сообщает «Ридус».

Для дополнительной защиты Фомин посоветовал установить на сим-карту ПИН-код, это поможет обезопасить себя при утере или краже телефона, сообщает Pravda.Ru.

17 ноября юрист Дмитрий Кваша рассказал, как защитить от мошенников пожилых родственников. По его словам, им важно рассказывать о всевозможных рисках с использованием ими интернета или гаджетов, а также о действиях при получении звонка от сотрудника банка или полиции. В этом случае им стоит объяснить, что нужно связаться с родными, а не паниковать, и получить всю информацию от него, пишет сайт aif.ru.

В тот же день начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин рассказал, что мошенники стали обманывать людей, находящихся в поиске работы, предлагая им позиции финансовых аналитиков. Жертву обучают торговле на финансовом и валютном рынках, затем обманом предлагают вложить в проект собственные и кредитные средства, но вывести «заработок» уже не получится.

14 ноября замдиректора департамента небанковского кредитования Центрального банка (ЦБ) Роман Мухлынов посоветовал отключать VPN при оплате счетов через интернет. По его словам, простые шаги могут помочь пользователям оградить себя от нелегальных участников финансового рынка, пишет НСН.

В конце сентября заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что некоторые мошенники перед совершением преступления составляют «профили» своих жертв. Аферисты собирают персональную информацию о человеке, чтобы затем использовать эти данные для его обмана, отмечает ИА «Регнум».