Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган посоветовал Армении искать свою безопасность в сотрудничестве с соседями
Мир
Погрануправление передало полиции шесть граждан с границы Финляндии и РФ
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 13,3 тыс. человек
Мир
Иран заявил о намерении подать иск в международный суд против Израиля
Общество
Путин заявил о преображении Чечни
Мир
Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атаки ЦАХАЛ на больницу в Газе
Мир
В Латвии сообщили о строительстве охранных сооружений на границе с Россией
Общество
Путин назвал четкую работу транспортного комплекса важной для жизни людей
Мир
В МИДе выразили надежду на укрепление сотрудничества России и Аргентины
Политика
В Финляндии утверждают о безрезультатных переговорах с РФ по ситуации на границе
Мир
МИД Турции заявил о необходимости получить истребители F-16 без условий США
Политика
В Совфеде заявление Киева о нацменьшинствах назвали проявлением неонацизма
Мир
В МИД РФ заявили об эвакуации из Газы оставшихся россиян в ближайшие дни

Эксперт назвал способ сократить звонки от мошенников

Эксперт Фомин призвал установить ПИН-код на сим-карту для защиты от мошенников
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин рассказал, как можно сократить количество звонков от мошенников.

В беседе с агентством «Прайм» в воскресенье, 19 ноября, специалист отметил, что прежде всего стоит озаботиться тем, чтобы личные данные не оказались в мошеннической базе. Для этого не стоит делиться личной информацией. Кроме того, необходимо устанавливать сложные пароли и выбирать надежных мобильных операторов.

Помимо этого, Фомин посоветовал пользоваться приложением для распознавания входящих звонков. Если номер отмечен как вредоносный или спам, вызов принимать не стоит, пишет RT. Если же звонок от мошенника все-таки был принят, эксперт посоветовал поскорее закончить его и на такие номера не перезванивать. По словам эксперта, «молчунов», как правило, удаляют из базы. Также можно сказать собеседнику, что разговор записывается: обычно мошенники после этого кладут трубку, сообщает «Ридус».

Для дополнительной защиты Фомин посоветовал установить на сим-карту ПИН-код, это поможет обезопасить себя при утере или краже телефона, сообщает Pravda.Ru.

Сетевой протокол: треть преступлений в России стали совершать с помощью IT
Почему злоумышленники уходят в онлайн, а фишинг снова становится популярным

17 ноября юрист Дмитрий Кваша рассказал, как защитить от мошенников пожилых родственников. По его словам, им важно рассказывать о всевозможных рисках с использованием ими интернета или гаджетов, а также о действиях при получении звонка от сотрудника банка или полиции. В этом случае им стоит объяснить, что нужно связаться с родными, а не паниковать, и получить всю информацию от него, пишет сайт aif.ru.

В тот же день начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин рассказал, что мошенники стали обманывать людей, находящихся в поиске работы, предлагая им позиции финансовых аналитиков. Жертву обучают торговле на финансовом и валютном рынках, затем обманом предлагают вложить в проект собственные и кредитные средства, но вывести «заработок» уже не получится.

14 ноября замдиректора департамента небанковского кредитования Центрального банка (ЦБ) Роман Мухлынов посоветовал отключать VPN при оплате счетов через интернет. По его словам, простые шаги могут помочь пользователям оградить себя от нелегальных участников финансового рынка, пишет НСН.

В конце сентября заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что некоторые мошенники перед совершением преступления составляют «профили» своих жертв. Аферисты собирают персональную информацию о человеке, чтобы затем использовать эти данные для его обмана, отмечает ИА «Регнум».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023