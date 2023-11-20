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Синоптики спрогнозировали в Москве небольшой снег и гололедицу 20 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица и до –7 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 20 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне –7…–5 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –9 градусов.

В Московской области днем прогнозируют –8…–3 градуса, ночью похолодает до –11.

Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

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Ранее, 17 ноября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что со вторника, 21 ноября, ожидается порция снегопадов, связанных с южным циклоном. По его прогнозам, высота снежного покрова достигнет 6 см.

При этом 15 ноября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что сильных морозов до конца месяца не предвидится. По словам синоптика, на следующей неделе москвичей снова ожидают всплеск тепла и возврат к нулевым температурам.

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