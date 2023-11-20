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Посол Израиля в РФ рассказал о бенефициарах войны в Газе

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Фото: REUTERS/Israeli Defense Forces
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Региональные игроки пытаются создать неприемлемый климат на Ближнем Востоке и помешать сближению Израиля с арабскими странами на фоне атаки ХАМАС и войны в секторе Газа. Об этом рассказал в беседе с «Известиями» посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

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«Кто-то заинтересован в том, чтобы создать неприемлемый климат на Ближнем Востоке, испортить возможности, которые образовались после «Соглашений Авраама» (нормализация отношений ОАЭ, Бахрейна и Марокко с Израилем в период 2020–2021 годов. — Ред.), а также навредить сближению Израиля и Саудовской Аравии», — заявил он.

По словам Бен Цви, это может быть прямой целью тех, кто финансирует, обучает и поставляет оружие ХАМАС.

«Это различные страны, но в основном в этом замечен Иран, которому это больше всего на руку. Иран хочет помешать реализации тех крупных проектов, которые намечались на Ближнем Востоке. Тегеран финансирует, вооружает и тренирует ХАМАС. <…> Вдобавок к этому они еще вооружают и финансируют «Хезболлу», шиитские милиции в Сирии и в Ираке, а также хуситов в Йемене», — отметил дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям» посла Израиля в РФ Александра Бен Цви:

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