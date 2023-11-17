Путин заявил о праве представителей ЛГБТ выигрывать конкурсы

Представители ЛГБТ имеют право выигрывать конкурсы и являются частью общества. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на Форуме объединенных культур, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Эти темы и эти люди тоже имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества», — сообщил Путин.

Он также указал на то, что на примере разных западных конкурсов можно убедиться в том, что для победы в них нужно рассказать, написать или показать что-то из жизни сексуальных меньшинств или трансгендеров.

«Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы, — вот это ни к чему», — пошутил президент РФ.

Российский лидер отметил, что это и является стремлением к равноправию, которое должно быть во всем, в том числе, и в конкурсах в сфере культуры.

«У меня есть дети, поэтому я за запрет радужных джерси в НХЛ» Хоккеист «Баффало Сейбрз» Илья Любушкин — об отказе участвовать в акции в поддержку меньшинств, первом сезоне в новом клубе и жизни в маленьком городе США