Путин назвал ерундой предложения о выходе России из ООН

В выходе России из ЮНЕСКО нет необходимости, а предложения по выходу страны из ООН — ерунда. Об этом в пятницу, 17 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Я думаю, что нет такой необходимости, зачем? Это площадка, где люди общаются между собой, работают. У нас достаточно серьезные проекты осуществляются по линии ЮНЕСКО. Некоторые говорят, что из ООН надо выйти, но это ерунда, потому что Россия — основатель этих организация на самом деле, чего же мы будем оттуда выходить?» — подчеркнул он.

По словам главы государства, ООН и другие международные организации нужно подстраивать под происходящее в мире. В том, чтобы «закрыть дверь и уйти», нет никакого смысла, добавил он.

«Да, это надо делать. Тоже справедливо — Африка должна быть представлена, конечно, Латинская Америка, Азия, Индия, Бразилия, ЮАР. Безусловно, это нужно делать. Но взять и закрыть их или уйти из них — мне кажется, что это не будет иметь никакого смысла», — сказал Путин.

В сентябре вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил рассмотреть вопрос о выходе РФ из ЮНЕСКО в связи с критикой организации в отношении законопроекта, который позволит вести ограниченную вырубку лесов около Байкала. По его словам, в таких организациях России нужно отстаивать экономические и геополитические интересы.

О необходимости ООН адаптироваться к изменениям на международной арене 20 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он обратил внимание на разрушение системы бреттон-вудских отношений и коллизию международного права. Данное заявление было сделано после слов президента США Джо Байдена о необходимости реформы СБ ООН для появления на этой площадке новых мнений.

Как отметил 5 октября Путин, в Совет Безопасности всемирной организации должны быть включены такие страны, как Индия, Бразилия и ЮАР. По его словам, надо идти к изменениям в международном праве в соответствии с реалиями сегодняшнего дня.