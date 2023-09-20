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Песков заявил о необходимости ООН адаптироваться к изменениям в мире

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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В мире происходят большие изменения, которые требуют от ООН определенной адаптации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 20 сентября.

Он указал на то, что в настоящее время во всем мире происходят конфликты. По его словам, международное право попрано, а система бреттон-вудских отношений разрушается.

«Всё равно главный орган — это Организация Объединенных Наций, другого у нас нет», — подчеркнул Песков в интервью RT Arabic, отвечая на вопрос о создании нового мирового порядка.

По его словам, страны должны быть заинтересованы в развитии и совершенствовании международной организации.

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Еще 18 сентября Песков отметил, что Совет Безопасности (СБ) ООН нуждается в трансформации, чтобы была максимально повышена эффективность объединения.

На следующий день президент США Джо Байден заявил о необходимости реформы СБ ООН для появления на этой площадке новых мнений. Он напомнил, что Вашингтон уже заявлял о поддержке расширения Совбеза, в частности увеличения числа постоянных и непостоянных его членов.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на полях сессии Генассамблеи порядка 20 двусторонних встреч.

20 сентября Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООН.

Предыдущая сессия состоялась в сентябре 2022 года. На пресс-конференции по ее итогам Лавров отметил, что западные страны «недоговороспособны» из-за своего эгоизма и отсутствия мотивации наладить диалог.

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