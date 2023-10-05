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Путин призвал включить в состав Совбеза ООН Индию, Бразилию и ЮАР

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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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В Совете Безопасности ООН должны состоять такие страны, как Индия, Бразилия и ЮАР. Об этом 5 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии в международном дискуссионном клубе «Валдай».

«Надо идти к изменениям в международном праве в соответствии с реалиями сегодняшнего дня. В этом смысле в Совбезе ООН должны быть страны, которые имеют вес. Это, например, Индия — это мировой гигант, мощная страна. Или Бразилия, ее рост влияния колоссальный, ЮАР. Ну как же не учитывать их влияние в мире?» — отметил Путин.

По его словам, это сложный процесс, но необходимо идти именно по этому пути.

ООН будет доброй и ласковой: международная организация нуждается в реформах
Однако провести их будет очень непросто

О необходимости ООН адаптироваться к изменениям на международной арене 20 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он обратил внимание на разрушение системы бреттон-вудских отношений и коллизию международного права.

19 сентября президент США Джо Байден заявил о необходимости реформы СБ ООН для появления на этой площадке новых мнений. Он напомнил, что Вашингтон уже заявлял о поддержке расширения Совбеза, в частности увеличения числа постоянных и непостоянных его членов.

Ранее, 18 сентября, Песков отметил, что Совет Безопасности ООН нуждается в трансформации, чтобы была максимально повышена эффективность объединения.

17 сентября координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью британской газете The Daily Telegraph, говоря о необходимости реформирования СБ ООН, отметил, что с точки зрения Вашингтона Совбез должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим». Издание отмечало, что Байден хочет введения в состав совета пяти или шести новых постоянных членов, таких как Индия, Бразилия, Германия и Япония.

При этом в конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил постоянное членство Германии и Японии в Совбезе ООН. Он указал на то, что это невозможно, когда больше трети нынешнего состава — это страны «золотого миллиарда». При этом остальные 8 млрд, по словам Лаврова, в совете недопредставлены. Министр заявил, что ни Германия, ни Япония, как «послушные исполнители воли Вашингтона, как и практически все остальные западные страны», не добавят ничего нового в дискуссии в Совбезе.

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