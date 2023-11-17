Пятикратный чемпион мира не удивился отмене ЧМ по хоккею с мячом

Отмена мужского и женского чемпионатов мира по хоккею с мячом (бенди) в Норвегии не удивила пятикратного чемпиона мира в этом виде спорта, бывшего главного тренера сборной России Сергея Ломанова. Об этом он заявил 17 ноября.

«Это нехорошо, конечно. Но, учитывая текущую ситуацию, мы поддерживаем нашу федерацию и страну в целом. А то, что об этом объявили норвежцы, — они же там все друг за друга», — сообщил он в беседе с «Газетой. Ru».

Ломанов отметил, что скоро хоккей с мячом будет развиваться только в России и в Швеции, а также в Финляндии. По мнению бывшего тренера, сейчас на мировой арене в этом виде спорта складывается сложная ситуация, в частности, Ломанов заявил, что чемпионат России проходит «не в лучших красках».

Тренер не стал предполагать, когда ситуация может переломиться в лучшую сторону, и указал, что российская сторона в этом вопросе «никуда не спешит».

Норвежская федерация хоккея с мячом в этот день объявила об отмене чемпионата мира по этому виду спорта, который должен был пройти в Норвегии в 2024 году. Решение касалось как мужского, так и женского чемпионата. Мужчины должны были соревноваться в этом виде спорта в Швеции, а женщины в Норвегии.

Также мировой чемпионат 2023 года был перенесен из российского Кемерово, где он должен был проходить, в Швецию из-за конфликта на Украине. Российскую команду не допустили к участию, а шведы в 13-й раз стали чемпионами.

Международный олимпийский комитет (МОК) также 15 октября порекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участия во Всемирных играх дружбы в России, которые пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.