Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2024 году в Норвегии отменен

Норвежская федерация хоккея с мячом сообщила на своем сайте об отмене чемпионата мира 2024 года.

«Норвежская федерация хоккея с мячом сегодня с сожалением сообщает, что чемпионат мира – 2024 не будет проводиться ни среди женщин, ни среди мужчин», — говорится в тексте сообщения.

Федерации хоккея с мячом России сообщила, что на проведение мужского чемпионата претендовало три шведских города, но они отказались от его организации. Женский турнир должен был проводиться в Норвегии, однако впоследствии страна также сняла свою заявку.

В 2023 году местом проведения чемпионата должен был стать город Кемерово в России. В марте 2022 года из-за конфликта на Украине было принято решение о его переносе в Швецию, где шведы в 13-й раз стали чемпионами мира. Российские игроки до участия допущены не были.

Ранее, 15 ноября, Международный олимпийский комитет (МОК) порекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участия во Всемирных играх дружбы в России, которые пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.